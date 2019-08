Liga Nacional anuncia que clásicos se jugarán sin afición visitante

San Pedro Sula, Honduras

La Liga Nacional de Honduras lamentó la tragedia ocurrida en el clásico capitalino que dejó como saldo cuatro personas muertas, 11 aficionados heridos y tres jugadores del Motagua lastimados tras la agresión por parte de seguidores del Olimpia, la cual desató un pleito entre barras.

Tras los lamentables acontecimientos, este lunes Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional, informó que el campeonato no se detendrá y anunció que los partidos de alto riesgo se disputarán sin afición visitante para lo que resta del torneo Apertura 2019.

"Desafortunadamente hemos sido un poco complacientes todos, no es solo la junta directiva de la Liga o los medios de comunicación, debemos de aceptar que todos somos culpables, creando condiciones que no son adecuadas", comenzó diciendo el máximo directivo.

Momentos de terror vivieron los aficionados el pasado sábado.

Añadió: "Tenemos un problema que nos ha llevado a esta instancia. Si mi memoria no me falla en el 2015 se logró crear una ley que estaba encaminada a mejorar la seguridad de los estadios; lamentablemente no hemos logrado, a pesar de varias peticiones, que esa ley sea reglamentada para ponerla a funcionar".

Wilfredo Guzmán expresó que el torneo no se detendrá por un grupo de antisociales por lo que ya tomarán cartas en el asunto para que no siga la violencia en los partidos del fútbol hondureño y reveló que este martes en Tegucigalpa se reunirán con agentes de la Policía Nacional.

"La Liga ha decidido seguir con el campeonato tal y como está calendarizado. No debemos de permitir que unas 40 personas nos pongan de rodillas".

El presidente de la Liga hizo un llamado a los aficionados de los diferentes equipos: "Si son amantes de sus equipos no suden la camiseta haciendo este tipo de actividades. Que se vayan a las gradas y apoyen a sus equipos, que se conviertan en el jugador número 12".

"Ha llegado el momento de tomar deciciones correctas, ya mañana tendremos una reunión con el Ministro de Seguridad, estamos tratando que asistan los diez presidentes de los equipos, que podamos entre todos tomar las mejores decisiones", dijo.

Este sábado el Marathón estará recibiendo al Real España por la jornada 6 del Apertura 2019 en una nueva edición del derbi sampedrano, por lo que desde ya han comenzado aplanificar lo que será el encuentro y así evitar lo que ocurrió en Tegucigalpa.

"La primera medida es que todos los partidos de alto riesgo se jugará con la afición del equipo local y sin aficionados visitante, en este caso el sábado Marathón será local ante Real España y solamente participará su barra para evitar eventos como ya hemos tenido", dijo Guzmán.