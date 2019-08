Técnico del Houston Dynamo explota contra Romell Quioto por su expulsión

Houston, Estados Unidos.

El entrenador del Houston Dynamo, Wilmer Cabrera, reaccionó muy enfadado con el delantero hondureño Romell Quioto quien fue expulsado en la derrota contra el New York City FC en la MLS por agredor al jugador costarricense Ronald Matarrita.

Quioto le propinó un puñetazo al tico y vio la tarjeta roja directa. Tras esto, el técnico colombiano estalló en contra de las acciones de su futbolista, a quien le espera una fuerte sanción.

Cabrera se disculpó con el equipo rival, los árbitros y la afición, pues dejó claro que esos no son los valores que caracterizan al Houston Dynamo y no piensa tolerar ese tipo de comportamientos por parte de sus futbolistas.

"Ya me excusé con el cuerpo técnico del New York City y me disculpé con los árbitros porque ese comportamiento no es el reflejo de los que somos en Houston Dynamo y yo no lo voy a tolerar más en el equipo porque nosotros venimos a jugar al fútbol", sentenció.

El timonel cafetero resaltó que estas acciones ya se repitieron constantemente, con Quioto ante New York City y con el otro catracho Alberth Ellis contra Atlanta United, por eso pidió disculpas y aclaró que son acciones que no se volverán a repetir.

"No somos ni boxeadores ni peleadores de calle ni nada, somos jugadores de fútbol y venimos a jugar fútbol y mi equipo tiene qué jugar al fútbol. Pido disculpas a la afición, al equipo del Houston Dynamo y a todo la liga porque lo que pasó hoy y lo que pasó contra Atlanta no somos el Dynamo y no va a volver a pasar", finalizó.