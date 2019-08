La mexicana Paola Longoria gana su octavo oro panamericano en ráquetbol

Lima, Perú.

La mexicana Paola Longoria agrandó su leyenda panamericana en Lima-2019 al llegar a ocho medallas de oro, tras ganar este miércoles las finales individual y de dobles femeninos del ráquetbol.

Longoria, la líder indiscutida del ráquetbol continental, llegó a Lima con seis oros, tres logrados en Toronto-2015 y tres en Guadalajara-2011.

A la capital peruana vino en busca de un nuevo triplete dorado, del que ya se aseguró dos doradas.

La última se definía esta tarde, en el cierre de la competencia por equipos. Longoria venció en la final individual a la argentina María José Vargas por 2-0, con parciales de 15-7 y 15-9.

La segunda dorada del día fue junto a Samantha Salas, al derrotar a la dupla guatemalteca por 2-1.

Acostumbrada al mote de favorita, se sabe un oponente poderoso, pero no se relaja en ninguno de sus combates. "Cuando eres la rival a vencer, todo el mundo te juega como si fuera una final", había dicho Longoria a la prensa tras uno de sus triunfos en Lima.

Cuatro años después de los Juegos en Canadá, siente "una madurez mayor", que acompañó con una preparación intensa. "Trabajamos arduamente para refrendar esa medalla conseguida tanto en Guadalajara como en Toronto".

Sola o acompañada en la cancha de puertas de cristal, confía en el nivel y calidad de su juego para transformar en ímpetu la presión de cuidar sus conquistas.

- Camino a los 100 títulos -

Esta atleta inconformista, que puso al margen su carrera de ingeniera mecánica y hasta una maestría en ciencias políticas, tiene una meta que trasciende Lima-2019.

Los Juegos son la antesala del circuito profesional del LPRT (Ladies Professional Racquetball Tour), en los que persigue los cien títulos.

Entre el presente y esa meta en el nivel de elite del ráquetbol internacional hay solo dos consagraciones.

"Para mí es un orgullo poder gritarle al mundo que una mexicana es la numero uno en el ránking profesional", dice.

La cifra tan preciada, sin embargo, no representa para la mexicana un umbral para el retiro. Al contrario: apuesta a mantenerse por un tiempo en el más alto nivel.

"Desde que empecé en esta ruta he sido súper disciplinada y me he planteado llegar a lo más alto. No puedo retirarme por ahora", le dijo hace pocos meses a un diario mexicano. La promesa es seguir agregando ceros con sus raquetazos.

-- Ráquetbol

- Individual femenino

Paola Longora (MEX) - oro

María José Vargas (ARG) - plata

Adriana Riveros (COL) - bronce

- Dobles femenino

Paola Longoria y Samantha Salas (MEX) - oro

Maria Rodríguez y Ganriela Martínez (GUA) - plata

María José Vargas y Natalia Méndez (ARG) - bronce

Kelani Lawrence y Rohnda Rajsich (USA) - bronce