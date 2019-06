Varias personas heridas por disparos en la celebración de los Raptors

Toronto, Canadá.

Un número indeterminado de personas resultaron heridas este lunes debido a estampidas registradas entre la multitud durante la celebración en el centro de Toronto de la consecución del campeonato de la NBA por los Raptors.

Según pudo constatar Efe, al menos se registraron dos estampidas entre los asistentes que abarrotaban la plaza en la que se celebra el acto, sin que se sepa aún si el motivo fueron peleas o disparos.

Aun que medios señalan que han sido disparos y por eso las personas empezaron a correr.

Tras el desfile de los Raptors por las calles de la ciudad, el equip se ha desplazado a la plaza Nathan Philip, centro neurálgico de la celebración. Una vez allí, y ante una muchedumbre de dos millones de personas, se habría producido el suceso.

Debido a las estampidas se vació una cuarta parte de la superficie de la plaza Nathan Phillips Square, donde se instaló un escenario en el que los integrantes de los Toronto Raptors se dirigen a sus seguidores, y se ha podido ver a los equipos de socorro evacuar a entre diez y quince personas, sin que se sepa su estado.

And again. People running away from the right side. Not sure what’s going on pic.twitter.com/1fEoGoaVMl