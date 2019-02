Diego Vázquez responde sin tapujos a Héctor Vargas: “No es respetable”

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua partió hoy hacia Choluteca, ciudad donde enfrentarán a la UPNFM en el estadio Emilio Williams, este duelo se jugará el sábado a las 6:00 pm y previo a la salida, Diego Vázquez charló con los medios de comunicación e hizo un análisis del cotejo ante los universitarios.

“Hemos sacado buenos resultados en esa cancha, vamos a enfrentar un muy buen equipo y esperamos seguir manteniendo el nivel para seguir arriba. Lo de la estadística solo sirve para la previa, pero sí es un aliciente para enfrentar ese partido con la mejor mentalidad positiva y seguir creciendo, respetamos mucho a la Upn, ya hemos jugado muchos partidos”, comenzó diciendo.

En torno al buen momento que están viviendo, aseveró: “Recién vamos a enfrentar la cuarta jornada, pero siempre es importante seguir sumando y para poder estar arriba. Todo ha sido positivo aunque esto recién empieza y no es momento para hacer un análisis”.

TEMA ROUGIER

Hubo un tema que no se podía haber dejado por fuera y es el de la posible nacionalización de Jonathan Rougier. Vázquez sin tapujos mencionó que ha habido xenofobia por parte de varias personas en torno a este caso.

“Me parece innecesario, hubo mucha xenofobia. Tenemos muchos hondureños jugando afuera así que hay que tener cuidado para hablar. Aparecieron muchos con xenofobia y poniéndose la bandera como si fueramos a la guerra con El Salvador; la guerra del fútbol fue hace como 40 años. Tenemos muchos compatriotas hondureños jugando afuera, yo me considero hondureño y nos gustaría que nos traten bien”.

Avanzaba la plática y Diego una comparación entre Rougier y Leonel Moreira, cancerbero que era de Herediano y que se fue a Pachuca. Para el DT azul, el arquero de Motagua es mucho mejor que él y lo ubica como el número uno en Centroamérica.

“Honduras tiene muy buenos arqueros y él es muy buen arquero. Viste al portero de Herediano que lo vendieron a Pachuca, ¿el mejor de Centroamérica? Johny es mejor, es el mejor de Centroamérica, no solo de Honduras. ¿Cómo se llama el que vendieron a Pachuca? Yo me quedo con Johny. Lo que hubo fue xenofobia, habría que hablar con los derechos humanos ja, ja... No pasa nada”.

RESPUESTA A VARGAS

Y es que a media semana Héctor Vargas opinó que Motagua quería poner al técnico de la selección, al portero y que se quería adueñar de la Fenafuth. Diego no titubeó en responder y también le dejó un mensaje al estratega de Marathón.

“Bueno, muchas veces el juicio ético de las personas se olvida. Hay algo que leí el otro día que me gustó mucho y es que todo tenemos derecho opinar, ¿estamos de acuerdo? Todo tenemos derecho a opinar, Vargas tiene derecho a opinar, ustedes tienen derecho a opinar y eso es respetable, pero no quiere decir que la opinión y lo que digamos sea respetable, solamente. Te vuelvo decir; todos tenemos derecho a opinar, pero hay unos que dicen cada cosa y eso no es respetable”.

El último dardo lo dejó ir al hablar de la ausencia de Carlos Sánchez y mencionó que bien pudieron haber apelado la expulsión como lo hizo Olimpia con Jonathan Paz en la final del certamen pasado. “Sí estamos completos, salvo lo del Carlos Sánchez que no lo apelamos y pudimos haber hecho lo que hizo Olimpia, pero bueno también tuvimos juicio ético y no lo hicimos”.