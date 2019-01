'Choco' Lozano: "Estoy en un estado de forma bueno y me siento feliz"

Girona, España.

Antony "Choco" Lozano viene de una semana llena de satisfacción, le anotó al Atlético de Madrid en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, y el Girona terminó elimando a los colchoneros con el 3-3 de la vuelta.

“Significa mucho para la ciudad, para el club clasificar a cuartos en la Copa del Rey porque es segundo año en primera división porque tiene una misión clara que es mantener la categoría”, mencionó el catracho.

Y agregó: “Este es un triunfo para toda la ciudad, la gente lo está viviendo con mucha alegría, igual nosotros los jugadores, y es algo histórico porque el club nunca había llegado a estas instancias”, expresó el catracho que en el pasado jugó en el Olimpia, Alcoyano, Valencia II, Tenerife y Barcelona B.

El delantero nacional de 25 años ha sido víctima de especulaciones de salida debido a su falta de gol con la camisa del Girona, club que ha defendido por un año.

'Choco' Lozano celebrando su gol ante Atlético en la ida de octavos de final. Foto EFE

“Estoy contento por el gol y más por tener minutos en Copa del Rey; para mí significa mucho anotar y tener participación. El gol me dio confianza y estoy en un estado de forma bueno y me siento feliz, nunca se me cruza por la mente salir del equipo”, comunicó el futbolista nacional.

Antony Lozano destacó que el pase a la siguiente ronda los tiene llenos de felicidad en todo el plantel. “Es algo positivo porque nos da confianza y estamos todos contentos. El entrenador es el más feliz por esta clasificación y en especial conmigo después de la clasificación, ya que en el partido adonde anoté en la ida fue porque confió en mí”, expresó.

En la actual temporada, Lozano ha disputado 16 encuentros: 12 de Liga y cuatro por la Copa del Rey. En este segundo certamen es donde ha anotado su único gol, contra el Atlético de Madrid en el estadio Montilivi.

El próximo encuentro del Girona es de visita contra el Betis, el domingo a las 5:00 am, hora de Honduras.