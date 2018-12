Manuel Keosseián: “Debemos honrar la memoria de don Rafa Ferrari”

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián, técnico del Olimpia, aseguró que su equipo está mucho mejor que en el primer asalto (derrotados 2-0) para enfrentar al Motagua el próximo domingo en la final de vuelta del Torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional.

Manolo a su vez habló de cómo él y el resto de piezas en el engranaje blanco recibieron la infortunada noticia de la muerte de su presidente, don José Rafael Ferrari.

¿Los sorprendió la muerte del presidente del equipo?

Yo sabía que él estaba aquí en Tegucigalpa, no lo pude ver. Estuvimos a punto de encontrarnos, pero él no andaba muy bien. Sabíamos que él tenía sus problemas de salud, y la verdad es que su muerte golpeó mucho aquí. A pesar de que no pude conocerlo personalmente, pero después de tantos años de estar aquí y tener a tantos jugadores que en algún momento pasaron por Olimpia, además de entrenadores y preparadores físicos amigos míos, me hablaron muy bien de él y la calidad de persona. A pesar de no conocerlo, el venir aquí me hizo tomarle afecto.

¿Cómo se sintió?

Lamenté muchísimo la situación y me provocó mucha tristeza porque era una persona con la que se podía hablar de fútbol. Él engrandeció a esta institución, y yo, pues, también tuve la dicha de que durante el Mundial (Rusia 2018) tuve la dicha de trabajar en el canal (Corporación Televicentro). Toda la gente que trabaja ahí le tenía mucho aprecio. En los ámbitos en los que él se manejó se ganó el cariño de la gente. Para mí esto fue un golpe duro y hasta para el Olimpia, ya que se fue el hombre que lo engrandeció. Así es la vida y debemos aceptarlo.

¿Sería bonito dedicarle el título a su presidente?

Lo que podemos hacer nosotros el domingo es honrar la memoria de don Rafa, ganar el título con Olimpia, eso es lo que yo le dije a los jugadores y es el pensamiento mío también. Tenemos que tratar de lograrlo, va a ser un partido muy especial.

¿Cree que el equipo será capaz de tener reacción tras este golpe?

Cuando yo le dije a los muchachos, ellos me dieron su aprobación con un gran grito de que sí vamos a ser... y vamos a dedicárselo a don Rafa. Hay muchos jugadores en el equipo que estuvieron muchos años con él. Cuando hay mucha gente que está tan adolorida es porque él ha dejado una huella importante. Nos vamos a esforzar mucho, más de lo que habíamos pensado, en honor a don Rafa.

¿Considera que Olimpia sacará la casta y podrá remontar?

Este será un partido en el que comenzaremos perdiendo 2-0 (resultado de ida), pero Olimpia está en condiciones de ganarlo y darle vuelta. No es que es algo imposible de realizar, al contrario, Olimpia lo ha hecho y muchos de nosotros también ya lo hicimos. Tenemos 90 minutos más el descuento, vamos con todo y mucho más de lo que se pueda esperar.

¿Se sienten tocados?

Nos sentimos tocados por la muerte del presidende del club, pero también en la parte futbolística porque perdimos en un partido que cuando estábamos 11 contra 11 era muy parejo y ahora vamos sabiendo que podemos hacer un gol al minuto 10, al 50 y podemos hacer dos más al 85 y al 90. No es que necesitamos terminar 2-0 en el primer tiempo. Nosotros vamos a trabajar el partido para ganarlo, ya sea en el minuto uno o en el 90; tenemos mucha fe en el equipo.

¿Es ganancia que le hayan quitado la suspensión a Jonathan Paz?

Es que todo el mundo lo vio, solo no lo vio alguno de Motagua y del Tribunal de Árbitraje. (Pedro) Rebollar dijo que estuvo perfecto el trabajo arbitral y no estuvo tan perfecto. Nosotros dijimos que el árbitro había sido presionado precisamente contra Rubilio Castillo. Cuando vieron nuevamente el video no solamente liberaron a Jonathan, sino que también tendrían que suspender a Rubilio por fingir. Engañó al árbitro y afectó a un colega, hay que sancionarlo a él, sería lo más lógico. El Tribunal dijo que estuvieron mal las dos amarillas. Cuando yo lo dije se me criticó, pero el tiempo me dio la razón.

¿Qué espera ahora del árbitro Melvin Matamoros?

Que haga un buen arbitraje, bueno, tiene el aval de Motagua. Ellos dijeron que con él no había problema. Que gane el mejor y no el que pueda ser favorecido, que sea un buen partido, bien jugado hasta el último minuto.