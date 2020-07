Millie Bobby Brown será una estafadora LGBT en filme de Netflix

Guadalajara, Jalisco.

Millie Bobby Brown ha sido elegida para protagonizar la próxima nueva película de Netflix, The Girls I've Been.



El drama, que mantendrá a la estrella de Stranger Things en el gigante del streaming, es una adaptación de la novela del mismo nombre de Tess Sharpe, que está programada para llegar a las tiendas el próximo año de la mano de Penguin Random House.



De acuerdo con Netflix, se trata de un thriller centrado en una estafadora, Nora (Millie), que debe usar sus poderes de persuasión y suplantación para liberarse a sí misma, a su novia y a su ex novio durante una situación de rehenes en un banco.



Jason Bateman (Arrested Development), quien tiene su propia conexión con Netflix gracias a su papel, protagonista en Ozark, está a bordo para producir la película, que aún no ha anunciado un escritor o director.

"Enola Holmes" es el nuevo proyecto de Millie Bobby Brown.

La actriz de 16 años también está desarrollando A Time Lost para Netflix. La intérprete está produciendo la película basada en una historia original que escribió con su hermana mayor Paige Brown.



Su próximo proyecto, el filme Enola Holmes, centrado en la historia de la hermana menor y rebelde de Sherlock Holmes, la cual protagoniza y también produce, se lanzará en Netflix a finales de este año.