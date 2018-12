Drew Barrymore hará doble personaje en filme

México.



Su regreso a la pantalla grande Drew Barrymore lo hará con dos personajes.



La actriz comenzará la filmación de la cinta The Stand-In (nombre tentativo) en enero, en la que encarnará a una actriz y una comediante.



“Me tiene aterrada porque es un trabajo que no he hecho antes, voy a encarnar dos papeles y estoy muy nerviosa por eso.



Pero supongo que la vida se trata de sacudirte un poco, darte sustos de vez en cuando. Está bien si haces cosas con las que te sientes familiarizado y cómodo, pero si te da miedo y es nuevo es mucho mejor”, compartió Barrymore al diario Reforma.



Su más reciente proyecto en cine fue Ya te extraño, en 2015, pues la también productora se había limitado a Santa Clarita Diet, serie de Netflix que estrenará su tercera temporada el próximo año.



“La siguiente es tan divertida, es la mejor. (Si dije eso de la segunda) es porque no había visto la tercera. Y si es la última que hacemos me siento tan orgullosa”, agregó.



Sin estereotipos



La protagonista de Jamás besada y Como si fuera la primera vez visitó México como parte del lanzamiento global de su línea de cosméticos Flower, compañía que fundó hace siete años.



Reiteró su compromiso como mujer, empresaria y figura pública de enaltecer la belleza del género sin caer en estereotipos. “El empoderamiento femenino expresa nuestro estado de ánimo y crear algo que nos haga sentir mejor es la misión de Flower”, apuntó.



Reconoció que a sus 43 años ni siquiera se ha inyectado bótox porque está a favor del envejecimiento natural. “En una industria en la que a veces todo tiene que ver con cómo te ves. Dije: Al diablo con eso (de ponerte productos). No quiero caer en eso, creo que una vez que empiezas a retocarte, nunca vas a estar satisfecho. Debe ser interesante ver lo que pasa de manera natural, y si llegas a ser muy vieja, entonces sí hazte lo que quieras, pero no cuando eres aún joven”, aconsejó.