"Spider-Man" invade las consolas de videojuegos

Redacción.



Después de años de espera, Peter Parker por fin llegó con una nueva historia a las consolas con Marvel's Spider-Man, un reto que decidió aceptar Insomniac Games para dar frescura a la saga del súper héroe, pero ¿lo logró?



¿De qué se trata?

La "Patrulla Araña" lleva 8 años atrapando a todo tipo de criminales para mantener la paz en Nueva York, pero todo cambia cuando un grupo de enmascarados llamado "Demons" empieza a causar pánico en las calles, pues su líder es capaz de corromper a la gente para que sus más oscuros deseos tomen el control.



Afortunadamente, Spider-Man cuenta con el apoyo de sus compañeros, como la periodista Mary Jane Watson, la ex novia de Peter Parker cuyo deseo es indagar más sobre los extraños ataques que han ocurrido recientemente para sacar a la luz la verdad de los hechos.



No obstante, las situación se complica para el amigable vecino arácnido pues además de los temibles enemigos, debe encontrar un balance con su vida paralela y poder hacer desde lo básico, como poder pagar la renta a tiempo.



¿Cómo se juega?

Si has experimentado algún título de la serie de Arkham de Batman, el juego te resultará bastante parecido: Spider-Man cuenta con una serie de gadgets con los que puede apoyarse durante sus misiones, como trampas de proximidad o telarañas eléctricas que paralizan brevemente a los objetivos.



Conforme avances en la historia, superes retos o cumplas misiones secundarias, el súper héroe adquiere experiencia y suma puntos para invertir en la adquisición de habilidades y mejoras en su equipo que facilitarán el combate.



Adicional a esto, Spider-Man cuenta con más de 25 trajes que no solo cambian su apariencia, sino que le otorgan habilidades adicionales, como mayor sigilo para no ser detectado o la activación de Spider Bro, un drone que dispara a los enemigos por unos segundos.



La eliminación de enemigos puede ser de dos maneras: someterlos con la telaraña sin que se den cuenta desde cornisas, o mediante combate, donde el sentido arácnido se activará para evitar los golpes, disparos y proyectiles provenientes.



¿Debería comprarlo?

Si eres fan del Hombre Araña, no lo dudes, porque la historia, aunque combina elementos nuevos con algunos vistos previamente, toma giros muy conmovedores al colisionar los mundos de Peter Parker con el de su alter ego. El final es realmente intenso.



Por otro lado, si no sabes nada de Parker y compañía, no te preocupes, porque la historia es totalmente nueva y te contextualiza todo para que entiendas perfectamente las cosas, incluso de años atrás de los acontecimientos del juego.



La jugabilidad es otro rasgo digno de aplausos. Recorrer la Gran Manzana es muy divertido porque Insomniac hizo un gran trabajo con el balanceo de la telaraña. El movimiento es rápido y fluido, un gran acierto porque incluso las pequeñas tareas no se vuelven tediosas.

¿Cuál es la debilidad de Peter? No, no es MJ, más bien es el tiempo. El juego es tan bueno que terminarlo te tomará aproximadamente 18 horas, aunque hay todo tipo de misiones secundarias complementarias: desde atrapar palomas, hasta seguir la pista a enemigos icónicos.



La telaraña de Spider-Man tampoco me terminó de atrapar con la dificultad, ya que es más probable que los pandilleros te eliminen que incluso los propios jefes. Aunque la jugabilidad durante los enemigos principales es divertida en algunos casos, me quedé con ganas de un reto mayor.



La conclusión es que sí, Marvel's Spider-Man es un gran título, no como para contender a mejor juego del año, pero sí es bastante emocionante y estoy esperando ver cómo Insomniac complementa la historia con los DLC "La ciudad que nunca duerme", con el lanzamiento del primero de tres capítulos en octubre.