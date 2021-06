Hondureño emprende en EEUU y diezma directamente con los más necesitados

Redacción.

Meses antes de que el mundo fuera golpeado por la pandemia, el hondureño, Luis Ortega, tomó la decisión de abrir su negocio de encomiendas hacia Honduras, con el nacimiento de esta nueva empresa, surgió el deseo de donar a los mas necesitados en el país, el oriundo de El Porvenir, Atlántida.

En ese momento se comprometió entregar el diezmo directamente a niños huérfanos, ancianos, personas discapacitadas y más, actividad que continua realizando pese al fuerte impacto económico sufrido.

"Siempre he sido una persona que se identifica con las obras sociales, las personas que me conocen pueden dar fe de ello, mi labor en pro de la comunidad hondureña es algo que surge como agradecimiento por el tipo de hombre que Honduras hizo de mi, el donar el 10% de mis ganancias y dárselo directamente a los necesitados es algo que me llena, por el contacto que tengo con ellos y porque me entero de cuales son sus necesidades a través de sus relatos", comentó Ortega.

Ortega Cargo Shipping

Su independencia laboral, al fundar Ortega Cargo Shipping, le ha permitido tocar las vidas de miles de personas, las cuales se han visto beneficiadas a través de esta iniciativa, personas abandonadas de la tercera, huérfanos, niños con discapacidades motoras, infantes quemados y personas con algún tipo de discapacidad, han sido favorecidas en cada una de las entregas que Ortega realiza hasta la puerta de hospitales, asilos, orfanatos e inclusive en las calles.

"Hasta el momento hemos donado: Pañales para adultos; lo cual se ha constituido en nuestra principal entrega, cientos de mochilas con sus respectivos útiles escolares, caminadoras para personas con discapacidad, centenares de botellas de leche Enzure, sanitarios para personas con necesidades especiales, además de muchos productos de primera aseo personal y alimentos, las necesidades son muchas y al parecer en estos lugares todo sirve", Enfatizó Luis Ortega.

Pese a que el covid-19, ha golpeado fuertemente los bolsillos de los clientes de Ortega Cargo Shipping, las acciones de Luis Ortega y su familia, no han sufrido pausa ni han pasado desapercibidas, con mucho sacrificio los hondureños en Nueva York, Pensilvania, Boston, Connecticut y alrededores han continuado haciendo sus envíos; aunque en menor numero, con ello esta razón social ha podido mantenerse con vida, situación que llena de satisfacción a todos los involucrados, quienes reconocen la gran necesidad de estas personas en Honduras.

Confianza

"Nosotros no le pedimos nada a nadie, no hacemos rifas, ni recolectas para ayudar, lo único que le pedimos a nuestros clientes es que confíen en nuestra empresa, que continúen utilizando Ortega Cargo Shipping y a medida que nosotros tengamos trabajo, estaremos en posición de ayudar a estas personas en Honduras, inclusive, ellos se sienten parte de esta obra al ver las imágenes en nuestras redes sociales", concluyó Luis Ortega.

La preferencia de Ortega es entregar su diezmo a los mas necesitados y no a la iglesia, hasta el momento organizaciones tales como: Casa Hogar Bencaleth, Fundación Para el Niño Quemado (FUNDANIQUEM), asilo Hogar de Ancianos Salvador Aguirre, asilo de Ancianos Hilos de Plata, Asilo Divino Providencia, Jardín de Niños Mi Bendición y un centenar de personas en las calles han disfrutado del fruto de la labor de este hondureño, que prefiere hacer su ofrenda en las manos del necesitado.