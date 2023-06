Lanzamientos de videojuegos en Junio 2023

En mayo, hubo una variedad de lanzamientos, desde los muy esperados y satisfactorios como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, hasta sorpresas como Humanity, y algunos juegos que no cumplieron las expectativas, como Redfall y The Lord of the Rings: Gollum.

En junio, la lista de lanzamientos se compone principalmente de nuevos títulos de franquicias conocidas que buscan aumentar su popularidad.

Etrian Odyssey Origins Collection – 01 de Junio

Plataformas: Nintendo Switch y PC

Etrian Odyssey Origins Collection es un juego de rol para PC y Switch que lo llevará a una emocionante aventura llena de desafíos. Podrá explorar mazmorras, crear mapas detallados y formar equipos personalizados para enfrentar combates estratégicos. Descubra tesoros y únase con sus amigos para explorar un vasto laberinto.