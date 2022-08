Joven hondureña denuncia a su expareja por intentar asesinarla a ella y a su madre

Una joven hondureña denunció a su expareja de intentarla asesinar a ella y su madre atacándolas con un machete en su casa en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida.

José Fredy Luna atacó con un machete a su expareja Lisvany León y a su madre que intentó defenderla del hombre cuando él pretendía abusar sexualmente de ella.

La joven denunció el abuso a través de las redes sociales ya que según ella no ha tenido el apoyo de las autoridades. La madre de la joven recibió varias heridas de arma blanca y actualmente recibe atención médica en un hospital, donde su estado de salud es delicado, tiene muerte cerebral.

Lisvany narró a DIARIO LA PRENSA que tiene pesar por no haber podido defender a su madre ya que solo le dio tiempo de ponerse a salvo, aunque resultó también con varias heridas.

Asimismo dijo que lleva varios años sufriendo violencia doméstica por parte de Fredy Luna con quien han procreado un hijo de corta edad. En varias ocasiones ha intentado asesinarla. Luego que se separaron el agresor se fue a vivir a Olancho de donde es originario.

“El domingo (14 de agosto de 2022) se volvió a presentar a mi casa drogado, llegó golpeándonos y amenazándonos, diciendo que por culpa de él la vida se había acabado”, relató Lisvany.

“Llegó con un machete, a mi me golpeó, me mordió, intentó abusar sexualmente de mí; en eso mi mamá se metió y fue ahí donde empezó a golpearla”, comentó muy triste.

Agregó que “con mi mamá logramos quitarle el machete por eso tengo una mano herida y una pierna. El ojo me lo golpeó pero no fue mucho, me pegaba con la parte de atrás del machete”

Lisvany dijo que actualmente “yo estoy escondida” porque tiene miedo de que el agresor la vuelva a localizar.

En el 2019 denunció a José Fredy Luna ante la Fiscalía y un juez le dio una orden de alejamiento, sin embargo desde enero comenzó a buscarla hasta el extremo de llegar a su casa donde reside con su madre.

“Él se siente dueño mío y por eso tengo miedo. Por eso me fui del país con mi niño pero me deportaron. Pedí ayuda a otros países porque estoy en peligro y no me han ayudado”, se quejó la joven.

En enero de 2022 Lisvany León interpuso una denuncia por violencia en la Fiscalía de la Mujer y evidenció la agresión en sus redes sociales. “En enero después de la agresión me secuestró tres días, anduvimos con mi hijo por toda Honduras prácticamente escondiéndonos. Luego me regresó para mi casa diciéndome que cuidadito fuera a poner la denuncia”, detalló.

Lisvany comentó que José Fredy Luna nació en Catacamas, Olancho, y tiene una casa en Tatumbla, Francisco Morazán, y actualmente vive en San Juan Pueblo.