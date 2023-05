¿Quién es el nuevo rey Carlos III?

REDACCIÓN. El ex príncipe de Gales, como se le conocía previo a la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña, ahora es oficialmente el rey Carlos III. Nació en el Palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948, bajo el nombre de Charles Philip Arthur George. Es el primer hijo de Isabel y Felipe. El abuelo de cinco nietos, que tiene 74 años, servirá como rey del Reino Unido y otros 14 estados soberanos de la Commonwealth.

El 10 de septiembre del año pasado, en vivo desde el Palacio de Saint James, se realizó una pequeña ceremonia muy íntima en donde estuvieron presentes su heredero, el príncipe Guillermo, la reina consorte Camila y gran parte de su familia, además de la primera ministra Liz Truss.

En ese evento televisado, el Consejo de Ascensión firmó una carta anunciando la proclamación del nuevo rey de Gran Bretaña. ”El reinado de mi madre fue inigualable por su duración, dedicación y devoción (...) Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de la soberanía, que ahora se me transmite”.

Vida. Carlos fue el primer nieto del rey Jorge VI y la reina Isabel. Se convirtió en heredero a la corona cuando su madre tomó el trono en 1952, poco tiempo después de la muerte del rey Jorge. Carlos se convirtió de inmediato en Duque de Cornualles, Conde de Carrick, Duque de Rothesay, Señor de las Islas, Barón de Renfrew y Príncipe y Gran Mayordomo de Escocia, entre otros honores.

Expertos en la realeza, biógrafos y autores especializados definen a Carlos como un hombre conectado con su sensibilidad, sumamente hábil para la jardinería, con buen sentido del humor y un talentoso pintor de acuarelas. De joven, una etapa en la que se distinguió por su timidez, Carlos estudió en Gran Bretaña y Australia.

Se enfocó en aprender arqueología, antropología e historia en el Trinity College de Cambridge hacia finales de la década de los 60. Poco tiempo después, se volvió piloto de la Royal Air Force. Conforme sus responsabilidades con la Corona y con su madre, la Reina Isabel II, fueron aumentando, Carlos se empezó a interesar por los deberes oficiales de sus cargos.

A mediados de los años 70 fundó la organización benéfica Prince’s Trust, que sigue activa hasta el día de hoy. Hasta la fecha preside y forma parte de más de 400 otras organizaciones benéficas, entre las que destacan una veintena de organismos artísticos, entre ellos el Royal College of Music, Royal Opera, English Chamber Orchestra, Philharmonia Orchestra, Welsh National Opera y la Royal Shakespeare Company.

Conocido ambientalista y defensor de la conservación de edificios históricos, Carlos ha luchado contra el cambio climático en innumerables ocasiones, en especial durante su etapa como administrador de los inmuebles del Ducado de Cornualles. Por su labor en estos temas, recibió varios reconocimientos.

Ha escrito o coescrito poco más de 20 libros, en donde ha plasmado sus ideas y reflexiones sobre diversos temas, como política, religión, cambio climático, historia y literatura. Los analistas modernos dicen que la realeza británica, en los últimos años, ha estado trabajando para cultivar una imagen muy particular y mucho más accesible de Carlos III. Esto debido a que, pese a sus logros y esfuerzos en diversas áreas sociales y políticas, gran parte de la ciudadanía británica no comulga con el nuevo rey, y no lo ven como alguien afable, confiable o simplemente, lo consideran como alguien con poco carisma.

Laura Clancy, autora del libro “Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money” y profesora de medios en la Universidad de Lancaster, asegura que la Familia Real ha trabajado mucho en rehacer la imagen de Carlos desde los años 80 y 90, en especial tras las noticias sobre Diana de Gales.”Más recientemente, parece que lo retratan como un abuelo: las fotos de sus cumpleaños, por ejemplo, lo incluyen sentado con sus nietos en su jardín y alimentando pollos. Esto refleja el tipo de imágenes que vimos de la reina como abuela de la nación”. explica Clancy en un extracto de su libro, retomado por al revista Time.