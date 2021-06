Meghan Markle separó a los príncipes Harry y William

Ciudad de México.

Las acusaciones contra Meghan Markle por presunto acoso laboral fueron un factor clave en el distanciamiento entre los Príncipes William y Harry, de acuerdo con un libro próximo a publicarse.

El historiador británico Robert Lacey afirma que, luego de que empleados del Palacio de Kensington señalaran a la Duquesa de Sussex por comportamientos hostiles en 2018, William llamó por teléfono a Harry para solicitarle una explicación.

Harry defendió enfáticamente a su esposa y, cuando su hermano mayor siguió insistiendo, colgó el teléfono.

Lacey cuenta esta historia, retomada por el diario El País, en su libro "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult", que saldrá a la venta el 15 de octubre en el Reino Unido.

"Meghan se presentó a sí misma como la víctima, pero ella era la abusadora. La gente se sintió atropellada por ella, pensaban que era una narcisista sociópata", dijo un empleado del Palacio al historiador real.

Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, se casaron el 19 de mayo de 2018 en el Castillo de Windsor.

Además, el Príncipe William supuestamente consideraba que Meghan lo estaba alejando de su hermano y que ella no comprendía el funcionamiento de la realeza británica.

En respuesta a las acusaciones contra la Duquesa, el Palacio de Buckingham anunció que abriría una investigación sobre lo sucedido, aunque no se han dado a conocer los resultados.

Markle ha dicho que las denuncias en su contra son falsas y que forman parte de una campaña de desprestigio.

En 2020, anunciaron su intención de alejarse de sus deberes reales. La pareja vive actualmente en Montecito, California, y tiene dos hijos: Archie y Lilibet Diana.