Celebran la misa crismal 2024 en San Pedro Sula

En la homilía monseñor Lenihan reconoció que él disfruta mucho la misa crismal ya que se rejuvenece.

“Siempre esta celebración me llena de alegría por el encuentro con nuestros hermanos sacerdotes y también con todo el pueblo de Dios. Yo me siento joven en medio de los jóvenes. Esta celebración me rejuvenece, me siento más joven en esta celebración cada año. Aquí tenemos al Padre Matías con sus 82 años, pero se pone cipote todavía. La celebración de este día nos enseña la belleza de la vida sacramental de la Iglesia con la bendición de los santos óleos y la conservación del prisma. Los óleos y el santo crisma”, inició Lenihan.

Lenihan pidió que “no seamos sacerdotes con horario de ocho horas cada día o cinco días cada semana, seamos sacerdotes de tiempo completo y un servicio generoso. Y no olvidemos la cruz en nuestra vida, como su nombre. Cristo nos dice: el que quiere seguirle, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que venga en pos de mí”; apuntó.