Reconocidos institutos públicos deciden desfilar en sus colonias

San Pedro Sula.

Un gran espectáculo prometen dar los alumnos de los institutos que participarán en los desfiles del 15 de septiembre. Hasta el momento son más de 15 colegios públicos y privados que desfilarán por la primera calle para conmemorar los 198 años de independencia.

Sin embargo, los cuatro colegios públicos emblemáticos de la ciudad no participarán en los desfiles de la primera calle. Los directores de esos centros indicaron que realizarán sus presentaciones en las colonias donde están ubicados.

Irma Sierra, subdirectora del Instituto Primero de Mayo manifestó que muchos padres y alumnos están renuentes a desfilar, no obstante, si las autoridades les piden que participen lo harán en la colonia Fesitranh. “Sabemos que es una fiesta cívica, pero muchos padres no quieren que desfilen, por todo lo que ha pasado en el país. Además, el colegio no cuenta con una banda”, dijo. Las autoridades del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) dieron a conocer que los alumnos participarán en el desfile en el sector Satélite. “El colegio no desfila, pero acompañaremos la fiesta cívica en la comunidad”, dijo el director José Antonio Alas.

Claves 1-El año anterior, el Tecnológico Las Vegas no se presentó a los desfiles por amenazas, comentó el rector Javier Mármol, por lo que los alumnos desfilaron en la colonia Ideal.

2-El Primero de Mayo lo hará en las calles de la Fesitranh y el Intae en la Satélite

De igual manera, el subdirector del Centro Técnico Hondureño Alemán, dijo que se decidió realizar un desfile en las calles aledañas al colegio.En el desfile de la primera calle participará únicamente la banda del José Trinidad Reyes, que es la más esperada y la que cierra los desfiles de cada año.

Preparación. Desde hace varios meses, los colegios practican las presentaciones que mostrarán al público.

En el Instituto Tecnológico Las Vegas, los jóvenes se están preparando desde hace más de seis meses. Son más de 400 estudiantes que participarán este año y prometen dar una presentación sin igual al público. Es uno de los centros más esperados por los sampedranos, pues cada año los deleitan con las sorpresas que presentan. “Este año tenemos una sorpresa para el público; la banda y el grupo de muchachas que llevan banderas se unirán para hacer un drama que estará enfocado en el tema cristiano”, explicó el rector.