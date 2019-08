Modernizan equipo para barrido y lavado de calles de San Pedro Sula

San Pedro Sula.



Una barredora y una lavadora automática comenzaron a funcionar en las principales avenidas y bulevares de San Pedro Sula.



El equipo será operado por la Municipalidad a través del prestador del servicio Sulambiente.



El alcalde Armando Calidonio supervisó las pruebas y dejó claro que el equipo permitirá hacer más rápido el barrido y la limpieza en las calles.



El equipo es parte del programa Ciudad Limpia que es el servicio de limpieza vial y barrido de calles que pagan los sampedranos .



Calidonio explicó que están modernizando los servicios, y se ha iniciado con los primeros dos equipos. “Esto requiere de un gran compromiso por parte de la ciudadanía y en este momento se ha traído la lavadora y la barredora como el equipo inicial, pero pensamos traer más equipo y con mayores capacidades. Le pedimos a todos los vecinos que nos ayuden a que las cosas se hagan bien y en orden”.



Aclaró que el equipo no viene a reemplazar a las personas, solo es para hacer más eficiente y de mejor calidad el trabajo.



La barredora es un cepillo especial de alta resistencia con unas boquillas de un alto volumen para lanzar agua, la cual será reciclada con el objetivo de que no levante polvo al momento de limpiar la vía.



El lodillo que se forme se absorberá con una aspiradora que lo va almacenando en un tanque especial.



Este equipo especial fue diseñado para eso y una vez que pasa la lavadora no habrá polvo, aunque haya mucha tierra.



El director de Concesiones, Edwin Gómez, explicó que esta semana estarán concentrados en zonas como la 33 calle, bulevar del este, sur, Los Arcos y Circunvalación.



Gómez indicó que la barredora trabaja aproximadamente de 18 a 20 kilómetros por hora.



En el caso de la lavadora de calles, es una cisterna que tira agua a presión y trabaja con cuatro mil litros aproximadamente, que es la capacidad que tiene, y lo que hace es que va limpiando las vías.



Este equipo viene a ser parte de todo el esquema de modernización de una ciudad inteligente.