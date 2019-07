Aumentan muertes de peatones y de conductores de motocicletas en SPS

San Pedro Sula.

Más de 460 accidentes de tránsito y un saldo de 12 muertos registró en junio la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula.

El alto número de colisiones con daños materiales, personas lesionadas y muertos siguen siendo una preocupación de las autoridades, ya que pese a las campañas de prevención, la imprudencia de los conductores sigue causando hechos que lamentar.

Miguel Villatoro, coordinador de operaciones de la Dirección Noroccidental de Vialidad y Transporte, manifestó que más del 90% de las muertes que se suscitaron son de peatones y conductores de motocicletas.

“Hay imprudencia por parte de ambas partes”, agregó.

Villatoro explicó que al comparar el mismo mes de 2018 resulta un incremento de personas fallecidas por accidentes de tránsito.

“En junio de 2018 nosotros registramos siete accidentes con pérdidas humanas y este año lamentablemente incrementó a 12”, detalló. En cuanto al decomiso de licencias por faltas varias, el mes pasado se contabilizaron casi 2,000 esquelas.

600 lempiras es el monto máximo de dinero que deben pagar conductores que son multados por una falta grave (excepto por conducir ebrio). Las otras faltas son de L300 y L400.

A unos 112 conductores les suspendieron la licencia por seis meses y hasta por un año por ser encontrados manejando bajo los efectos del alcohol.

“Se les hizo las pruebas de alcoholímetro que es la forma que tiene la Dirección de comprobar que la persona está ingerida. Es la forma más veraz”.

Agregó que el decomiso de licencias por faltas varias y por estado de ebriedad fue menor que el año pasado, debido a las protestas que obligaron a una reducción de los operativos y a enfocarse en las huelgas.

“Es necesario que los conductores tomen conciencia de las fatalidades que se han dado por accidentes” Miguel Villatoro, coordinador de operaciones

Los agentes están aplicando más de 40 infracciones diarias por faltas varias que van desde la falta del cinturón, pasarse un semáforo en rojo, no respetar las señales de tránsito y hablar por celular mientras conducen.

En cuanto a accidentes, están documentando un promedio de 15 diarios. Cabe destacar que la cantidad es mayor, sin embargo, muchos conductores cuyos resultados de sus colisiones son únicamente daños materiales llegan a un acuerdo sin notificar a la Dirección de Vialidad.

Me quitaron la licencia por exceso de velocidad, que supuestamente midieron con el velocímetro. Franklin Salgado, conductor

Todos los conductores que están involucrados en un accidente deben recibir una charla sobre educación vial obligatoria.

Una de las deficiencias más frecuentes de la institución policial es la frecuente falta de material para emitir licencias. “Ahorita están diciendo que no hay sistema, que no pueden dar las licencias. La vez pasada vino mi sobrina y no había material”, reclamó el ciudadano Luis Portillo.