Dos nuevos casos de epilepsia se detectan a la semana

San Pedro Sula, Honduras.



María Liduvina García tiene 50 años y desde que era una adolescente padece de epilepsia, la señora es una paciente que recibe su tratamiento en el hospital Mario Rivas.



“Mi mamá me contó que cuando era niña me dio derrame y ella me puso en tratamiento, luego cuando era adolescente comencé con las convulsiones”, contó doña María mientras era atendida por el neurólogo.



Ayer se conmemoró el día internacional de la epilepsia, una enfermedad que es la primera causa de consulta neurológica en el Rivas y que en el país afecta a más de 200,000 personas. El neurólogo Arnold Thompson, dijo que en el Rivas dos personas por semana son diagnosticadas con la enfermedad y a diario más de 20 pacientes reclaman sus medicamentos.



“La epilepsia se manifiesta de diferentes formas y lo más típico son las contracciones musculares violentas principalmente en los brazos y piernas y en las que paciente pierde su estado de conciencia”, expresó.



El especialista explicó que cuando una persona convulsiona mueren muchas células en el cerebro, ya que este se inflama y si son muy repetitivas se llega a la muerte. “Las convulsiones no solo dañan el cerebro, sino que también los riñones porque se desprenden proteínas anormales que dañan el riñón; además puede provocar fallo cardiaco y problemas pulmonares”, detalló. La epilepsia es más común en los niños y ancianos. “Las infecciones son la principal causa de epilepsia a nivel mundial y en algunos casos es curable”.