Acercan ciencia, tecnología y matemáticas a estudiantes con el “First Lego League”

San Pedro Sula, Honduras.



Las instalaciones de la Happy Days and Freedom fue el escenario para desarrollar la primera edición del First Lego League, una novedosa competencia educativa de ciencia y tecnología que pretende despertar el ingenio de los estudiantes del país.



Un total de 10 equipos de nueve centros educativos de diferentes ciudades de Honduras presentaron proyectos enfocados en encontrar soluciones innovadoras a los problemas sociales y físicos que sufren los astronautas en el espacio.



Michelle Fontecha, directora de Honduras Stem Foundation y coordinadora del First Lego League, explicó que los proyectos están basados en el tema anual del encuentro, que este año es Into orbit, para lo cual los participantes se prepararon desde septiembre del año pasado.





Detalló que un panel de jueces elegirá los dos mejores equipos para que representen al país en competencias internacionales. El primer lugar estará en el First Lego League Festival que se realizará en Houston en abril y el segundo, en el Open de Uruguay, en mayo.



Propuesta



El alumno Pablo Reyes y su equipo crearon una cápsula llamada “Pratrizier” que evitará que los astronautas sean afectados por las radiaciones al momento de realizar los viajes.



La cabina hecha a base de titanio estará monitoreada por inteligencia artificial y por dentro contendrá agua.



Durante el viaje, el astronauta recibirá electrochoques para evitar la pérdida de masa muscular.