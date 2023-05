$!Ley de Justicia Tributaria: Por vía administrativa se cancelarían exoneraciones

Pero eso no significa que la ley esté libre de problemas, ya que, de hecho, adolece de falta de garantías a la seguridad jurídica cuando deja a la discrecionalidad de un funcionario el mantenimiento o la revocación de beneficios fiscales que, en principio, tendría que proteger.

Muchas cosas se han dicho sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria impulsado por el gobierno de Xiomara Castro .Aunque las percepciones abarcan un amplio abanico de opiniones, tanto a favor como en contra de la aprobación de la ley, los analistas en general coinciden en que los escenarios “apocalípticos” a los que se suele hacer referencia no representan una amenaza seria a la estabilidad económica, al menos no a corto plazo.

“A Honduras le mandaron una advertencia en diciembre de 2021, en la cual le dicen que si no hace cambios, será considerado en pleno como paraíso fiscal”, dice Perdomo.

“En buena medida la Ley de Justicia Tributaria es una respuesta a ese llamado de atención de la Ocde, que tenemos que hacer los cambios para que no sea Honduras considerada un paraíso fiscal”, dice Perdomo.

“Si la ley solo incluyera ese artículo, yo creería que hay un nivel de confianza mayor, porque muchos de (los beneficios existentes), sus periodos van a expirar dentro de una cantidad considerable de tiempo”, señala Aníbal Cálix , del portal Mi Empresa , pero agrega que “la ley también más adelante dice que estos beneficios pueden ser eliminados mediante una acción administrativa; no como ahorita, que se le quitan a usted solo si es vencido en juicio”.

Según expertos consultados por este medio, actualmente un beneficiario puede impugnar vía judicial la cancelación de una exoneración ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo (numeral 13 del artículo 21 y artículo 187 del Código Tributario de Honduras ).Pero ese no es el único vacío que puede hallarse en la ley.

“Ese es exactamente el problema de seguridad jurídica que establece la ley, que no le brinda a usted esa seguridad de que no va a venir un funcionario y, a criterio personal, le puede quitar a usted un beneficio”, apunta Cálix.

“Yo veo una debilidad, y eso hay que ponerlo sobre la mesa: la competitividad no se logra solamente con exoneraciones fiscales. Desarrollo económico no se logra solamente regulando las exoneraciones. Es un paso, pero no es lo único”, indica Rafael Delgado, presidente del capítulo sampedrano del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).

Este economista mira que el proyecto de ley tiene espacio para mejora en el sentido de que se agreguen disposiciones bien claras y precisas sobre las cosas adicionales que hay que hacer para generar competitividad.