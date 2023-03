“Última llamada que recibí fue desde el hospital: ´¡Amor, me mataron a la niña!´”

A más de un mes de su muerte pareciera que en el coloso deportivo la noticia fue efímera, todo siguió su curso, la gente continúa mirando los espectáculos sin la lección aprendida, aficionados siguen gritando eufóricamente los goles, la Liga Nacional aún no fortalece los anillos de seguridad por pleitos de las barras y ninguno de los dos equipos deportivos de la ciudad ( Marathón -Real España) fue capaz de rendir tributo a una de las aficionadas jóvenes más devotas de este deporte.

“No me van a volver a ver”, exclamó varias veces y en forma de presagio a sus vecinos dos días antes de su deceso, según contó su mamá al inicio de la entrevista. La joven se alistaba para entrar la próxima semana a tercero de ciclo común en un colegio de Ciudad Nueva, del sector Pradera.

Jayro decidió irse a comer junto a sus hijos Noha (de 2) y Keiry. Alrededor de las 6:00 pm, Glenda recibió una videollamada donde Jayro le pedía tranquilidad por Noha. “Aquí va el niño mirá, él está alegre; pero no se qué ocurrió en el camino que optaron por volver donde mi papá y lo dejaron en casa, ya que está cerca del estadio. Cuando salieron de la vivienda Keiry le empezó a decir al papá: ´Papi, vamos al estadio, quiero ir a ver al España, vamos al estadio´, ante la insistencia de la niña decidieron ir al Olímpico”, recordó Glenda.

La acongojada mujer continuó relatando que la otra llamada que recibió fue a las 7:45 pm, estaban por ingresar al estadio. Jayro le comentó entre bullicio de fondo que había “relajo” adentro y que la Policía no dejaba entrar a nadie de la fila, por lo que les solicitó regresasen a su casa, pero allí comenzó la verdadera pesadilla.

“La última llamada que recibí fue como a las 8:30 pm y fue desde el hospital. Jayro me llamó llorando y me dijo: ´¡Amor, me mataron a la niña...!´”, externó Glenda mientras se quebrara en lágrimas al rememorar las estremecedoras palabras de su esposo.

De acuerdo con la versión de la madre de Keiry, tanto Jayro como la pequeña iban hacia donde habían estacionado el carro y justo en el portón de salida estaba un grupo de personas, uno de ello preguntó si eran españolistas, a lo que él asintió que sí con la cabeza. En ese instante se escucharon unas detonaciones, por lo que Jayro no escatimó esfuerzos para extender sus brazos sobre Keiry buscando protegerla a través de un inmenso abrazo y colocando su cuerpo por encima de todo, pero de repente la inocente niña lo tocó y le exclamó con voz entrecortada: “Papi...”, le mostraba con sus dedos cómo desangraba su cuello.