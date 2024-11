Seudobandas se valen del miedo hacia la MS y 18 para extorsionar

Esteban sabe que en la zona y alrededores operan pandillas , pero según la Policía, estos mensajes no provienen directamente de las maras históricamente conocidas.

Son las 7:00 de la noche en sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, don Esteban (nombre ficticio para proteger su identidad), dueño de una abarrotería, mira una de las calles desierta antes de cerrar el local. La ansiedad le oprime el pecho, lleva días durmiendo mal desde que empezó a recibir mensajes amenazantes en su número de teléfono. El último llegó esa misma tarde: “Si no entregás los 5,000 lempiras para el viernes, te vamos a visitar, ya sabés quiénes somos”.

José, un comerciante de El Progreso, recordó el momento cuando recibió una llamada amenazante, la voz al otro lado de la línea decía que si no entregaba una cuota mensual, su negocio y familia peligraban. “Me dijeron que eran de la 18 y que si no pagaba, me pasaría algo”, comentó José, quien prefirió mantener su identidad en anonimato.

Simplemente toman nombre de la MS-13 o 18 porque saben que con eso basta para que la víctima pague, la gente ni siquiera se cuestiona si es verdad o no.