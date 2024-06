“En la casa me decían ‘vos no servís’”: cuando el bullying lacera el autoestima

San Pedro Sula

“Desde pequeña a mí me hacían bullying Yo era alguien normal. Siempre fui amable, pero mis compañeros me hacían bullying, me maltrataban; no físicamente, pero lo hacían con sus palabras. Es más dolorosa una palabra que un golpe, porque eso lo marca a uno. Pero en mi casa también me hacían bullying como se dice ‘bromeando’, pero no sabían el riesgo de lo que causaban. La primera vez que intenté matarme fue como a los 13 años, porque ya no aguantaba. En mi familia nunca se preocuparon, y tampoco yo le contaba a las personas de mi vida privada porque tengo miedo de que me juzguen, que digan que estoy llamando la atención. En la casa me decían “vos no servís, yo no sé para qué estás acá”...

Las palabras se le trababan en la garganta. “Frida”, de 16 años a quien su psicóloga le puso ese seudónimo por su afición al arte y la pintura, accedió a conversar con LA PRENSA Premium y contarnos su historia.