Adicción a las redes: “Grita, llora y me insulta cuando le prohíbo el celular”

“Ella es excelencia académica, es obediente y muy aplicada, pero cuando decido no prestarle la tableta o el celular se convierte en un monstruo, así se lo digo, porque grita, se enoja y hasta me ha insultado solo por eso”, relató doña Isis (nombre ficticio para proteger su identidad) sobre su pequeña hija Cecilia, de ocho años.

La madre narró cómo Cecilia se frustra cuando no le salen las tareas como quiere, cuando no hay en casa la comida que quiere, además todo el tiempo está triste y enojada y nadie sabe el porqué.

”Todo le molesta y nada le gusta. Por más que uno intente quedar bien, ella siempre anda enojada. Yo no quería ir al psicólogo porque mi hija no está loca, pero sé que necesita que la orienten y a veces uno como padre también”, admitió angustiada la madre.

”Los videos que miraba ella eran de adolescentes que hablaban de dinero, de lujos, salidas y una vida de derroche que yo no le puedo dar. También miraba videos de pichingos -caricaturas-, pero en una versión violenta, con sangre y peleas, una cosa espantosa”, agregó la progenitora.

Doña Isis buscó ayuda profesional hace un mes, cuando el último episodio fue un impulso o “arranque”, como ella le llama, de su pequeña Cecilia, quien explotó de furia cuando su madre le prohibió ver los programas en mención.

”Fue un momento horrible, usted. Nunca la había visto así, ella gritaba, lloraba y parecía que le iba a dar algo. Me insultaba, me decía ‘estúpida mamá, no te quiero en mi vida’, yo me quebré, no sabía cómo calmarla, colapsé, la abracé y comencé a orar”, recordó.