Con secretismo y control, así son los créditos de China

Para darnos una idea del músculo financiero del gigante asiático, el portal thedialog.org, citando un reporte elaborado por el Global Developement and Policy Center, nos informa que entre 2005 y 2022, China concedió más de un centenar de créditos a diferentes países de la región latinoamericana y del Caribe.

Dos tercios de dichos fondos (66%) se han dirigido a proyectos energéticos; casi un 20% (19.4%) ha financiado proyectos de infraestructura y el 1.5% ha sido para desarrollos mineros. Otro 12.4% se han dirigido a otra clase de proyectos no especificados en el informe antes mencionado.

El resto del pastel se lo reparten otros bancos a menudo en asociación con al menos uno de los dos anteriores. Aunque el aporte financiero chino evidenciado en estas cifras es considerable, no dejan de haber voces que advierten sobre las potenciales consecuencias de entrar en una relación bilateral con el gigante asiático.

Si entramos en un proceso de endeudamiento con China, porque China está dispuesta a dar dinero, así no más, pues creo que es una señal de alerta muy importante.

Lagos apoya sus conclusiones en un informe publicado en conjunto por el Global Development Center, el Instituto Peterson de Economía Internacional, Aiddata y el Instituto Kiel de Economía Mundial, titulado “Cómo presta China. Una rara mirada a 100 contratos de deuda con gobiernos extranjeros” (En inglés: “How China Lends. A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments”).