$!Reportan alza de 12% en feminicidios durante enero

El primero, señala, es que el Estado no parece estar haciendo lo suficiente para esclarecer los casos y dar con los responsables, mientras que el segundo tiene que ver con una cultura de machismo que desprecia la vida de las féminas, llevada a cabo por una clase de agresores, hombres, por lo común, que “saben que el peso de la ley no va a llegar a ellos”, indica.

Pero en un asunto tan delicado y sensible como el asesinato de mujeres, no todo el mundo está de acuerdo con la gravedad del problema, puesto que, argumentan, hay otros factores a tomar en cuenta a la hora de considerar si la muerte violenta de una mujer constituye o no un feminicidio.