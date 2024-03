Pastor Roy Santos sobre juicio de JOH: “A esos testimonios yo les llamo ‘chismorreos’”

TEGUCIGALPA.

En la recta final del juicio por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández, el pastor Roy Santos concedió una entrevista exclusiva para LA PRENSA Premium.

Santos, quien ha sido un soporte para la familia Hernández y fiel creyente de la inocencia del exmandatario, señaló las faltas de contundencias de las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva.

Además, externó su preocupación por la imparcialidad del jurado. A continuación la entrevista.

¿Cuál es su opinión sobre el desarollo del juicio?

La verdad que estoy sorprendido porque “La Fiscalía dijo que tenía pruebas contundentes en contra del presidente Hernández, hoy está terminado todo y queda más que claro que esto ha sido una trama en su contra. Ha quedado demostrado que JOH es inocente. La defensa supo derribar todos esos testimonios que yo les llamo más ‘chismorreo’ y ahora nos encontramos es con una Fiscalía que me pregunto, ¿dónde está toda esta montaña de pruebas contundentes que tenían? Lo que vemos nosotros es mucha duda en parte de la justicia norteamericana.

¿Usted ha tenido comunicación con el expresidente Hernández?

No, no, solamente eso solo es entre su esposa y él, pero sí, enviamos mensajes, o sea, le decimos a la primera dama algunas palabras y ella se las comunica.

Y usted ya que ha estado cerca de la familia Hernández toda esta situación, ¿cómo les ha impactado?

Bueno, imagínense una situación como esta no es fácil, es un gran impacto para las personas que han sido de bien en el país, que han luchado por Honduras, donde se les ha conocido por su esfuerzo, por toda su labor que han hecho. La familia ha ayudado a muchas otras personas en su trabajo social. No ha sido fácil, pero es admirable ver a una ex primera dama con una fe como toda una guerrera, levantarse a su familia y comenzar a tener un movimiento de oración. Es admirable la fe y la forma tan sabia, humilde de ella, aunque, ha habido tanto odio hacia ellos, nunca han respondido de manera incorrecta.

¿Cómo ha sido el apoyo de la población en las cadenas de oraciones que ustedes han estado haciendo a favor de JOH?

Hemos tenido el respaldo de personas en diferentes formas, tenemos una buena cantidad de personas que han estado orando. Hay una red muy grande que ha estado desde antes, desde que todo este proceso en contra de él ha iniciado. Son miles y miles de sectores que hemos estado orando en Honduras y fuera del país.

¿Qué se espera ahora?

Si tenemos un jurado que no ha sido manipulado, infiltrado, vamos a tener la respuesta que esperamos nosotros y es la inocencia de presidente Hernández. Pero no sé, porque ha dejado muchas dudas la participación del juez. Claramente se vio una inclinación hacia la Fiscalía, la manera en que objetaba, la manera en que él muchas veces interrumpía las respuestas de la defensa.