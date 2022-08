Ofrecen “gangas” en la web, WhatsApp y Facebook para estafar a compradores de carros usados

En Honduras se mueven enormes cifras de dinero a través de transferencias bancarias y en “cash” por compra de vehículos usados al año, por lo que es un mercado rentable no solo para los honestos, también para aquellos que solo piensan en cometer fraudes y estafas valiéndose de la inexperiencia e ingenuidad, sobre todo de quienes buscan adquirir su primer carro en la vida.

Antisociales fotografían las características del vehículo, indagan sobre el dueño y publican en redes sociales la oferta. La víctima se comunica con ellos y recibe información, luego hacen el contrato y piden se deposite una cantidad de dinero. Cuando la víctima va por dicho vehículo no se presenta el vendedor, entonces se denuncia contra el dueño del carro y cuando se hace la verificación el propietario real ni cuenta se da de la transacción realizada.

Otra forma se practica mucha en San Pedro Sula y consiste en grupos criminales que acostumbran a comprar un vehículo y se roban otro del mismo año y marca. Luego, sacan copia de la documentación del carro original y van al Instituto de la Propiedad (IP) a reportar el extravío de papeles para utilizar los anteriores en la venta del auto robado. Después sacan las piezas del auto original, se las ponen al carro robado y venden los dos vehículos. Solo pueden matricular uno y el otro queda ilegal, entonces cuando la víctima quiere acusar no puede.

Promocionan el carro, la víctima lo mira y lo compra. El vendedor dice que después darán los documentos, mientras tanto el vehículo no puede circular porque la revisión está en trámite. A los meses llegan con una nota de embargo a decomisar el carro porque el vendedor anterior lo había empeñado por cierto dinero y se acortaron los plazos.

Venden carros a punto de dañarse y los manipulan usando líquidos para que no salga humo. La víctima compra y a los días se funde el automóvil, cuando ellos en sus documentos manifiestan que no se hacen responsables si este se avería.

El vendedor publica que se ofrece carro o se permuta, la víctima mira el interés, lo lleva y en lo que hacen el intercambio el carro del vendedor está endeudado. Mediante una nota judicial lo decomisan y la víctima no puede recuperar el vehículo anterior ni el que compró.

Aunque no suele ser habitual, también hay estafas en las que el v endedor se convierte en la víctima. Normalmente aparece un comprador que intenta acelerar la venta y acude a cita con un talonario que indica el precio exacto y contrato de compra venta que ambos firman. El vendedor ingresa el cheque en su cuenta con la buena fe que todo está bien, pero después recibe llamada del banco para informarle que no se puede ejecutar la transferencia.

“Lo que más observamos en esta zona es que ´vendedores´ de carros que vienen de Estados Unidos preguntan a interesados qué vehículos desean, les mandan fotografías, les piden dinero por adelantado, pasa el tiempo y nunca se los traen. También suele ocurrir aquí que piden el 80% del precio del vehículo e indican que al recibir el 20% restante entregarán los documentos, pero cuando el comprador termina de pagar y solicita papeles, se dan cuenta que hay hipotecado y cuando no está al día con el pago de cuotas proceden a decomisarlo”, indicó.

Para denunciar estafa, lo primero es narrar los hechos ante investigador y fiscal y brindar las pruebas, aunque lo común es que tanto víctima como victimario concilien y se abandone el proceso por miedo a represalias.

El oficial aconsejó a no pagar un jueves o viernes porque ante una anomalía solo pueden hacerse gestiones bancarias tras fin de semana.

Estafas de este tipo se producen casi siempre en diciembre por el décimo tercer mes y durante cada 15 o 30 de mes por pago de salarios.

“La modalidad más torpe es arreglo por pagos, la gente no sabe que comprar carro no solo es mirar la boleta de revisión. En el caso de los autolotes la dificultad que suele pasar son los traspasos, algunos intermediarios no están al día y ya cuando el nuevo comprador firma se da cuenta lo mucho que se debe por matrícula vehicular y les toca pagar”, señaló.

Especificó para concluir que las estafas a nivel de compra de automotores suelen cometerlas sujetos que trabajan como independientes y no bandas delictivas como tal.