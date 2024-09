Karen, la no vidente que nunca perdió de vista sus sueños: “Vamos a entrarle ahora a la maestría”

“Me pegó un dolor de cabeza bien fuerte, no podía abrir los ojos del dolor de cabeza porque tengo glaucoma, entonces el glaucoma hizo que mi presión ocular se subiera demasiado al aumentar esto el dolor de cabeza fue intenso, fuerte, fuerte, tiempo después el dolor se me bajó, abrí los ojos y ya no miraba”, narró Karen.

Con un tono de voz suave y algo quebrantada, Karen recordó que “dos meses después de todos mis síntomas, el doctor me revisó y me dijo que, en efecto, ya no tenía visión, ‘tenés que aprender a vivir ciega’, entonces me dio una remisión para la Escuela para Ciegos (Pilar Salinas, Tegucigalpa), ahí estuve interna en el 2015.”

Vivió un largo proceso para adaptarse a una nueva realidad y desarrollar el resto de sus sentidos al máximo hasta llegar a crear mapas mentales para saber por dónde se dirige.

Aprender el alfabeto desde cero pero en un nuevo formato, cortar chile, cebolla, tomate para preparar chismol, y conocer nuevamente las distintas calles difíciles, confusas y peligrosas de Tegucigalpa con la ayuda de un bastón fueron partes de la preparación de Karen en Pilar Salinas.

“En Tegucigalpa me daban clases de movilidad dos veces al día, en la mañana y en la tarde, me llevaban del San Felipe hasta el Novacentro (centro comercial), me llevaba la maestra de movilidad y luego me dejaba en el Novacentro y me decía: ‘Ahora regrese’... Entonces para mí ¡woooooow!”, recordó mientras alzaba las manos y su boca formaba una perfecta “O”.

“Memorizar el camino, creo que es una habilidad que ayudó a desarrollar mi oído y hacerme mapas mentales- reflexionó-, saber por dónde voy, qué camino voy a seguir, entonces allí en la escuela para ciegos me dieron la oportunidad de aprender”.

Sin embargo, la enseñanza principal se concentró en el arte de dominar la escritura en braille.

Vino un nuevo mundo para ella. Un lenguaje con puntos que florecen bajo la yema de los dedos, como una estrella diminuta, guiando a quienes leen con el alma e iluminando un universo de palabras invisibles.

Conocido también como cecografía, el braille es un sistema de símbolos alfabéticos y numéricos que se vale de seis puntos táctiles para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos.

Al finalizar sus estudios en la escuela y con sus manos como su mejor herramienta de trabajo, Karen comenzó a formarse como masajista profesional y consiguió un empleo en Santa Lucía, un municipio vecino a la capital.

Los inicios en esta ocupación no eran el final de camino, sino el apoyo que económicamente recibiría en su vida para poder comenzar sus estudios superiores.

A pesar de no volver a ver los colores de la vida, la pasión inquebrantable por convertirse en una educadora más del país, así como desarrollar nuevos métodos de enseñanza, la movió a luchar por su título universitario.

El primer desafío para comenzar sus estudios universitarios fue la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (PAA-UNAH). En lugar de completar un folleto físico, Karen hizo sus ejercicios con la ayuda de una computadora que tiene instalado un lector de pantalla para las personas no videntes y que reproduce en audio las preguntas de la evaluación.

En un transcurso de cinco años de formación tuvo muchas dificultades: movilizarse entre edificios en la extensa Ciudad Universitaria (únicamente guiada por su bastón), traducir cada material de clases (recibía los documentos en PDF, los pasaba por el programa de su computadora y ella tomaba notas en braille) y cursar asignaturas muy visuales (sus docentes y compañeros le describían las imágenes y las diapositivas).