“Lo miré cambiar frente a mis ojos, ya no era mi hijo, era un extraño”

El reclutamiento por parte de la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18 y otras organizaciones más pequeñas como “Los Vatos Locos”, “Los Tercereños”, “Los Ponce” y “Los Aguacates”, no es un fenómeno nuevo en barrios y colonias de sectores como Chamelecón, Rivera Hernández y Los Cármenes, en San Pedro Sula.

Hace más de dos décadas, los jóvenes ingresaban voluntariamente a estas pandillas buscando un sentido de pertenencia y protección, hoy, sin embargo, las tácticas han evolucionado, los líderes de las pandillas ahora emplean amenazas y manipulación emocional para atraer a niños cada vez más jóvenes, exacerbando la vulnerabilidad de estas zonas.

“Como padre no tenemos más opción que aceptar la realidad, no hay alternativa, al principio castigamos a los hijos, pero estos no cambian, y al final debemos resignarnos. He sabido de casos de padres que los envían a otros lugares para que no se sigan perdiendo, pero ya cuando están metidos o tienen problemas, los mandan a Estados Unidos también”, declaró Francisco en su testimonio para LA PRENSA Premium sobre la cruda realidad que enfrentan las familias de lugares conflictivos.

“Usualmente, cuando un hijo entra a la mara, al padre no le queda otra opción que resignarse y aceptar lo que venga, conscientes de todo lo que puede pasar. En mi caso, cuando voy a trabajar a las 5 de la mañana me encuentro con ellos y no me hacen nada, pero es porque ya me conocen y no me meto con ellos, aún así, a uno le da pesar mirar a muchachos jóvenes drogándose, fumando y unos pocos hasta con armas”, externó.

Francisco comentó que, allá por los años 2000, en su zona de residencia, algunos mareros se metían a robar en las casas, tanto de día como de noche, derribando puertas; sin embargo, esto fue disminuyendo con el pasar del tiempo. Hoy en día, confiesa que las cosas han cambiado y que, hasta cierto punto, se sienten tranquilos y seguros.

“Antes, lo más que hacían era pedirle dinero a uno cuando caminaba por las calles, y a quienes querían entrar a la organización los golpeaban como prueba de resistencia; es decir, era voluntario, no obligatorio”, dijo. Actualmente, según investigaciones policiales, de todas las estructuras organizadas que operan en el país, la Pandilla 18 es la única que obliga a menores a ingresar a sus filas. .