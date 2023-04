Urge diálogo para evitar demanda millonaria contra alcaldía de SPS

Son unos L800 millones los que la alcaldía debe pagar por el incumplimiento. La Corporación Municipal conoció el informe el viernes 14 de abril y aún no se pronuncia al respecto.

El informe dice que no se encuentra justificación al incumplimiento de pago, tomando en consideración que la municipalidad ha efectuado el cobro de las tasas por el servicio prestado. Aún pagando esa deuda, la municipalidad queda con un diferencial en el período analizado en esta auditoría a favor por un valor superior al 38% al pagar el monto reclamado por mayores costos, según el análisis de ingresos-egresos.

El incumplimiento de pago de los mayores costos en el componente de recolección y relleno asciende a 65 meses a noviembre de 2022, unos L520 millones, y el no pago de las facturas del componente limpieza vial, L132 millones, lo que representa una deuda de L652 millones a Sulambiente hasta esa fecha, sin contar 2023.

La municipalidad, por su parte, a través de un comunicado, dejó claro que no pagará a Sulambiente los mayores costos en virtud de que eso es aplicable a los contratos de obra pública y no a los de servicios; además, piden a la empresa reembolsar lo que ya recibió.

En el comunicado no mencionan el plan de acción, tampoco las recomendaciones del ente contralor. Manifiestan que se nombró una comisión legal para hacer uso de todo lo que sea necesario con el fin de evitar la erosión financiera. Sulambiente ya invocó la cláusula de solución de controversias y pidió conformar una mesa de diálogo, pero no ha existido respuesta. De parte de la municipalidad hubo un ofrecimiento vía telefónica de pagar solamente la tarifa y no mayores costos.

El diálogo

El informe del TSC ha generado opiniones de expertos, líderes y profesionales reconocidos que coinciden en que debe haber una mesa de diálogo para evitar una demanda y que se afecten los intereses de la ciudad.