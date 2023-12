“Estábamos en pánico, no sabíamos si iba a llegar alguien a matarnos”

Tras el entierro no sabíamos qué hacer, a dónde ir. A nuestros hijos los enviamos con parientes cercanos y tuvimos que andar de hotel en hotel, pues no nos atrevíamos a volver a nuestro hogar. Cuando salíamos para hacer algún mandado o gestión, íbamos viendo para todos lados, estábamos en pánico, desconfiando de todo el mundo. No sabíamos si iba a llegar alguien a matarnos, pues sabían todo de nosotros.

Entrar a la casa nos nubló la mente. Fue un momento de desesperación, mi mente se puso en blanco al ver que la dejaron como ‘salón de baile’. Nos llevaron casi todo. Lo único con lo que no pudieron fue una máquina industrial, por ser grande. Intentaron llevarse mi carro, pero tampoco pudieron. Antes de irse les dijeron a los empleados que el Barrio 18 controlaba. Justo ese día, mi madre murió. Todo el mundo se me vino abajo y todo se nos complicó.

Otra vez volvió el miedo, pasamos noches sin dormir, si salíamos era viendo para todos lados, y optamos por movilizarnos en Uber y dejar aparcados nuestros carros. Fue así como un amigo nos recomendó ir a la Dipampco, nos enlazó con un oficial y él nos atendió muy amablemente.

Inmediatamente, él solicitó que rastrearan el número del que me estaban escribiendo y en el rastreo salió que esa persona estaba en el presidio de Ilama, y que, por lo tanto, él me recomendaba que de momento yo bloqueara ese número y todos que me cayeran de la M1, y que si ellos insistían por más de tres intentos la Dipamco intervendría. Gracias a Dios, las llamadas no sucedieron más y, aunque ya pasaron casi tres años de toda esa pesadilla que vivimos, seguimos sintiendo el mismo temor.

Por seguridad ya no contestamos llamadas por WhatsApp y no atendemos a nadie en oficina, por el mismo temor de que nos pueda volver a pasar. Pasamos 15 días casi sin dormir, sin ver a nuestros hijos, huyendo. El temor se apoderó de nosotros. Ahora gracias a Dios estamos en una zona de circuito cerrado y nos sentimos tranquilos donde estamos, pero siempre nos movemos a la defensiva y con más seguridad”.