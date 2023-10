$!Más de 60 temblores en Comayagua tienen en vilo y sin dormir en paz a pobladores

“Los saqué a todos de aquí y estamos durmiendo todos amontonados en la casita de madera, pero, me da miedo que les caiga encima. Medio escuchamos un ruidito raro y ya nos asustamos. El día del temblor más fuerte, yo estaba en el molino, mi esposo estaba partiendo leña y los cipotes mirando tele. Cuando vieron que todo se estremecía salieron corriendo. Temblaba todo, el palo de mango parecía que se iba a desraizar”, narró.

Las respuestas a qué es lo que sucede no las tienen, sin embargo, de boca en boca se habla de todo. “Allá por Candelaria nos dijeron que hay un cerro echando humo, y aquí por Tapiquiles hay otro, lo que nos han dicho es que se están formando un volcán”, afirmó.

Misael Ulloa, líder en la aldea Joyas de Mulas, también nos mostró su casa agrietada, y contó que en sus 67 años de vida nunca había pasado tantos sustos como con los recientes y constantes temblores.

“Las réplicas se están dando hasta Pimientillas y Joyas del Blanco, nosotros estamos en medio. Por aquí pasa un río que solo tiene un kilómetro de largo y pasa por debajo de la tierra, y creemos que por eso tiembla. La verdad, no sabemos qué pasa y no ha habido una institución que venga a decirnos cuál es el problema, porque aquí ya no se duerme tranquilo”, lamentó.