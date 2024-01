$!Techos dañados, colchones rotos y falta de equipo en el Mario Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - A primera vista, el hospital psiquiátrico Mario Mendoza se ve como un edificio imponente, bien organizado y en condiciones aceptables, sin embargo, cruzar sus puertas revela un frío escenario de negligencia y abandono que contrasta drásticamente con su imagen exterior.

Un equipo periodístico de LA PRENSA Premium se adentró en el centro hospitalario de salud mental, donde descubrió alarmantes deficiencias en la infraestructura, que pone en entredicho su capacidad para proporcionar cuidados adecuados.

La falta de mantenimiento es evidente, especialmente en las áreas destinadas a los pacientes que requieren internamiento, las salas de terapia ocupacional y la cocina. Además, no se cuenta con equipo especializado para garantizar la salud de los pacientes internos.

Mario Rojas, presidente del sindicato de empleados de hospitales psiquiátricos, expresó que “ya no hay para dónde ampliar el hospital, las salas son un desastre, el maquillaje es enfrente, pero realmente está abandonado. Sinceramente, no hay dónde moverse y no se puede ampliar porque la infraestructura donde está es muy débil”, expresó.

”Lo recomendable sería construir un hospital más amplio para tratar más pacientes, igual que no corran el peligro de que un día de estos vaya haber ahí un desastre por la infraestructura que es malísima, pero malísima”, agregó.