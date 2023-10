$!Sin atención 30,000 afiliados del IHSS en Puerto Cortés por falta de pago

Puerto Cortés

“Se han muerto compañeros que no reciben sus medicamentos ni atenciones médicas y hemos andado tocando las puertas para que nos ayuden con este problema”, se quejó Adolfo Contreras, uno de los miles de jubilados y pensionados que desde hace ocho meses no tienen atenciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Puerto Cortés.

Contreras, quien es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Seguro Social en el puerto, afirmó que desde mayo pasado los encargados de una clínica privada que prestaba el servicio médico subrogado comunicaron que ya no brindarían más atenciones.

“El doctor me dijo que el Seguro Social les debía seis millones de lempiras, incluso a unas enfermeras que conocemos no les habían podido pagar el salario y por eso ya dejaron de atendernos”, relató. Ante ello, Contreras ha tocado las puertas de la Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés (Ccipco), donde aún no ha tenido respuesta y hasta han llamado a diputados para que los apoyen, pero tampoco hay solución.

Creen que su única alternativa es tomarse las casetas de peaje de salida del puerto. Y es que la falta de atención no solo está afectando a los jubilados y pensionados, sino a unos 30,000 derechohabientes -entre cotizantes y beneficiarios- en Puerto Cortés.

Ellos trabajan en empresas públicas y privadas y, pese a la falta de atenciones, les han seguido deduciendo la cuota por el servicio. De igual forma, las empresas deben pagar lo que corresponde y aplicar las deducciones.

Según datos del portal de transparencia del IHSS, para la unidad de salud de Puerto Cortés en 2022 hubo un gasto de 32.9 millones de lempiras.

En ese mismo año se registraron 37,101 atenciones en consultas externas, aunque hay años que ha superado las 45,000 atenciones médicas en el municipio.