$!Tres de cada 10 niños sufren de mala nutrición en Honduras

Esos niños rara vez comen algún tipo de carne; quizá, de vez en cuando, algunas hierbas o “montes” como chipilín y mostaza, o vegetales como aguacate y plátano.Por lo general, en los pueblos para lo que ajusta es para una sopa de vaso, churros, jugos o refrescos embotellados... Donde no hay para eso, todo se basa en tortillas, frijoles y, con suerte, huevos.Eso compone el plato de comida más común que consume la mayoría de niños en los pueblos más pobres y olvidados de los departamentos de Lempira e Intibucá, concluyen las gemelas Gabriela y Alejandra Vargas, que en la actualidad están haciendo su servicio social para graduarse como nutricionistas.

Poza Verde es una comunidad muy remota y por eso quizá las autoridades no se acuerden de ella. Los niños necesitan alimentación balanceada que reúna todas las vitaminas y nutrientes que un niño necesita.

“Muchas veces los padres no tienen que darles de comer y los mandan a la escuela para que allá se les dé. Y si estos niños tienen hermanitos más pequeños que no están matriculados, les llevan de su merienda a sus casas, por la misma necesidad y precariedad”, cita Marlene Chinchilla, gerente de Casm La Campa.