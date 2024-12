Misquitos se movilizarán contra cárcel en Mocorón

Aunque el Gobierno aún no ha presentado los planos de lo que será la cárcel, se pretende construirla a unos 400 metros de la comunidad de Mocorón , en un predio que desde el 1 de diciembre permanece tomado por los misquitos.

No obstante, Moncada afirmó que la construcción de la prisión en Mocorón continuará.

Mirna Wood, vicepresidenta de la asociación misquita Masta, indicó que La Mosquitia ha estado pidiendo desarrollo y recursos básicos, pero en lugar de recibir apoyo el Gobierno les ha propuesto la construcción de una cárcel.

“La comunidad indígena se siente ofendida y violada en sus derechos, ya que no se realizó una consulta previa ni se tomó en cuenta su opinión. Hay un fuerte rechazo por parte del pueblo hacia esta cárcel, pues representa un ataque a su dignidad y cultura”, expresó Wood.

Agregó que son 23 las comunidades que serían afectadas por la construcción, por lo que la comunidad, junto con los alcaldes, se ha unido, y ahora las protestas se intensificarán, comenzando con la movilización hacia Puerto Lempira.

“Ese proyecto no lo van a hacer, no lo vamos a permitir, y si la presidenta no cancela esa cárcel, tomaremos otras medidas”, afirmó Wood.