“Hemos recibido notificación que este 2023 las transferencias irán destinadas todo el año a la deuda, lo mismo para el año 2024, por lo que pedimos que respeten la ley y nos quiten solo el 40%. Aún con las dificultades seguimos trabajando e invirtiendo con dinero de nuestra gente, no nos hemos puesto a llorar, más bien seguimos con proyectos de desarrollo”, externó Castro.

”La ley dice que solo nos pueden embargar el 40%, pero al menos a nosotros nos han estado quitando el 100% de las transferencias. Este dinero no ha sido destinado para atender salud, educación, seguridad, desarrollo social y comunitario”, apuntó el edil.

“Hay que poner un techo y que las obligaciones tengan otros mecanismos de garantías al momento de honrar una deuda. No es justo que por una pretensión jurídica se embargue a todo un municipio y se asfixie el desarrollo”, señaló el congresista.

Aunque los reportes no especifican las causales exactas de estos embargos, los motivos son diversos. Las deudas impagadas son esa nota discordante que atormenta a muchas alcaldías, se tornan aún más ominosas cuando los plazos de pago no son cubiertos a tiempo. Las heridas económicas se profundizan cuando las municipalidades no honran sus obligaciones financieras con préstamos, o cuando los fondos otorgados por el gobierno central son desviados en la dirección equivocada.

La falta de transparencia y la rendición de cuentas dislocada también han contribuido al desmoronamiento financiero. El incumplimiento de normas de transparencia y el quebrantamiento de compromisos contractuales se convierten en detonantes.