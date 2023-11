Migrantes siguen muriendo en la frontera sur de Estados Unidos

“Los coyotes les quitan los teléfonos para que no llamen al 911 o para que no llamen a sus familiares para decirles donde están, porque el coyote no quiere que sepan por donde están cruzado, no quieren que nosotros sepamos su ruta (...). El coyote los engaña, les dice que van a caminar tres horas y traen (lo migrantes) una botella de agua para tres horas y ellos terminan deshidratados por caminar entre tres y cuatro días” , dijo Jara a los periodistas, entre ellos, de Diario LA PRENSA de Honduras.

La Patrulla Fronteriza, para evitar la muerte de migrantes, desarrolla el Programa Migrante Extraviado, con el cual, con logística y tecnología de geolocalización, logran salvar la vida de cientos de personas que piden auxilio al 911 porque sienten que están por morir o presionan un botón en una de las tantas torres que han instalado a lo largo de la región fronteriza del río Bravo.