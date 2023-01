$!Más de 1 millón de lempiras cuesta preparar a una miss en Honduras

La banda que se entrega a la ganadora es una distinción honorífica no ostentosa, pero la corona, la cual casi siempre es prestada, cuesta entre 500 a 600 dólares (más de 10,000 lempiras) a nivel local.

“Las miss casi siempre no costean nada, todo se maneja con canjes, y debo dejar claro que esto no es ningún sacrificio porque uno no debe hacer lo que no lo hace feliz. Los certámenes de belleza en Honduras más bien son autosostenibles, no los apoyan y en la mayoría de los casos se termina con pérdidas, pero el Miss Universo factura millones”, pormenorizó Moreno.