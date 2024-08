$!Mara Salvatrucha busca dominar la cárcel de Siria, en El Porvenir

”Nosotros lo que hacemos es que cuando hay un privado de libertad que es retirado —de maras y pandillas— los apartamos de la demás población porque es un peligro. No le voy a mentir y a ciencia cierta pueden quedar infiltrados, entonces poco a poco los iremos identificando nosotros, los mismos privados de libertad los delata”, reveló.

Por su parte, desde los derechos humanos también han recibido denuncias de familiares y privados de libertad que temen ser sometidos por las maras y pandillas.

“Ya me dijo mi papito (hijo) que está fea la cosa ahí, yo le digo que se mantenga a parte, pero ya le tiraron la cantada (advertencia), yo oro todos los días por él para que me lo dejen en paz porque ahorita de mandadero me lo tienen”, dijo una madre que visita a su hijo todos los fines de semana.