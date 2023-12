Libre impone su candidato: Odir Fernández asume rectoría de la Unah

Además, el 26 de octubre pasado, la abogada Isis López interpuso una demanda contra el también aspirante a la decanatura de Ciencias Jurídicas y volvió a emitir un recurso de reposición el 30 de noviembre ante la JDU por no tomar su demanda en cuenta.

Sin embargo, a las 5:14 de la tarde, fue el propio Odir Fernández quien anunció su nombramiento. ”El día de hoy asumo el reto más grande de mi vida. Me corresponderá dirigir la educación superior del país. Lo vamos a hacer con honestidad, compromiso, responsabilidad y transparencia”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, junto a una fotografía en medio de la bandera de Honduras y de la alma máter.

Tras su nombramiento, Fernández fue juramentado por miembros de la JDU y expresó su compromiso con la institución. “Es el compromiso más grande y tenemos que empezar a trabajar. Vamos a sostener conversaciones con la población estudiantil y a escuchar necesidades del personal docente. Hoy no me convierto en un señor rector sino en un servidor público, servir es un privilegio que el cielo nos da”, dijo.

Fernández, quien prometió promover la investigación y revisar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), dijo que las críticas son normales y que los comentarios son bienvenidos de donde vengan. “Hoy no prevalecerá el interés político sino el interés de la academia. La JDU, sepan que han tomado una decisión riesgosa, pero esos riesgos los vamos a superar”, apuntó.

Odir Fernández fue representante de la Unah ante la Junta Proponente durante el proceso de selección del fiscal general y fiscal general adjunto de la República en el período 2023-2028.

En esa ocasión se opuso a que el fiscal Luis Javier Santos fuera nominado porque tenía una demanda laboral contra el Ministerio Público. También se opuso a la nominación de la postulante Rita Núñez, quien tenía una demanda interpuesta contra la UNAH.

“Yo quiero hacer dos aclaraciones. No soy amigo, pero sí creo que es necesario aclarar que se ha repetido mucho algo de una actual magistrada la abogada Isbela Bustillo que nada tiene que ver, porque no es lo mismo una demanda laboral a una demanda por reparación por violación a temas de derechos humanos por parte del Estado de Honduras. Entonces son dos cosas bien diferentes”, dijo Fernández.

“Presidenta (CSJ), yo creo que no nos corresponde a nosotros hacer juicios de valor sobre este expediente porque haya que lo resuelvan los jueces. Lo que sí nos corresponde es analizar si hay demandas o no hay demandas. Punto. Con eso basta y si hay demandas, ya la ley es bastante clara. Que la retire, ese es otro tema, pero la demanda ahí está”, agregó.

”Aquí hay una situación, el artículo 43 dice, no tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. El 42, inciso G, dice no tener cuentas ni demandas pendientes. Aquí no dices colectivas individuales o una cosa u otra. Demanda es demanda”, mencionó.

Fernández, quien en ese entonces era la parte evaluadora, rechazó la idea de tener un fiscal general que tenía demandada la misma institución que aspiraba dirigir. “Nos contradeciríamos”, dijo. Sin embargo, unos meses después hizo lo mismo.