$!Migrante venezolano: “Regrésense porque no están dejando pasar a nadie”

Carlos Hernández estaba sentado en el muro frontal de la Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula, con una caja de mascarillas rosadas en la mano que intentaba vender a los transeúntes.

Bajo el brazo llevaba un trozo de cartón que pensaba usar para dormir, adonde lo agarrara la noche. ¿Ustedes son venezolanos que van para Estados Unidos?, preguntamos. Sí, somos venezolanos, pero no vamos; venimos. La respuesta causó sorpresa, porque la gran mayoría va, no viene.

“No nos dejaron pasar. Llegué, me entregué y el mismo día me regresaron. Intenté por otra frontera en Matamoros, y de igual forma nos regresaron. Como no me quedaban suficientes fondos para aguantar allá unos días, decidí regresarme a mi país. En cada sitio donde voy parando para descansar, me pongo a pedir o vender algo, para reunir para los pasajes y comer algo”, expresaba cansado.

“Es bastante frustrante no haber pasado, pero más frustrante va a ser llegar a mi casa sin nada. Para poder venirme, vendí mi carro para costearme los pasajes. Pero nunca pensé en traer dinero para regresarme, por eso me ha tocado ir pidiendo, vendiendo cosas y hasta dormir en cartón”.