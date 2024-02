“Estoy 100% seguro de que van a condenar a JOH”: Mike Vigil, exagente de la DEA

TEGUCIGALPA.

El exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, brindó una entrevista exclusiva a LA PRENSA Premium, donde analizó los recientes acontecimientos relacionados con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. A continuación la entrevista.

¿Qué opinión le merece, Mike, que los coacusados del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, es decir, “El Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández, se hayan declarado culpables antes del juicio?

Bueno, yo creo que posiblemente van a colaborar y van a declarar contra Juan Orlando Hernández. Simplemente porque cuando miro la situación de Tigre Bonilla, Tigre Bonilla ya tiene aproximadamente como 75 años de edad. Para él, una condena de 10, 20 años puede ser una cadena perpetua por su edad.

Entonces, yo creo que él negoció con el gobierno, también Mauricio Hernández. Porque se me hace algo raro que al último momento los dos se declararon culpables. Y entonces no los van acondenar por varios meses. Yo creo que para darles tiempo de declarar en el juicio de Juan Orlando Hernández y la defensa del exmandatario, ahora se siente hasta más presionada simplemente porque ellos, yo creo que saben que existe una posibilidad muy grande que ellos van a declarar contra de Juan Orlando.

En este punto del proceso, ¿el expresidente Juan Orlando todavía puede negociar con la Fiscalía?

Él puede negociar con la fiscalía antes de que comience el juicio el próximo lunes, pero ya se está haciendo tarde, solo que si lo hacen debe estar haciéndolo ahora porque no le da mucho tiempo y simplemente porque él quiera negociar, posiblemente los fiscales no lo van a querer hacer.

¿Por qué no querrían los fiscales? ¿Y de qué manera podrían negociar?

Pues ellos tienen el derecho de decir sí o no y ellos saben perfectamente bien que las evidencias contra Juan Orlando Hernández son contundentes. Si uno mira el juicio de Tony Hernández, cuando fue condenado a una cadena perpetua, la misma evidencia y mucho más se va a utilizar en el juicio contra el exmandatario.

La defensa también de Raymond Colón nunca ha manejado un caso como este de complejo. Y él, en los últimos dos años, se ha enfocado en la opinión pública en Honduras, diciendo que el gobierno no tenía evidencia y luego al mismo tiempo, por el otro lado de su boca, diciendo que necesitaba más tiempo para revisar la evidencia que era enorme. Ahora a ver cómo le va. La gente dice que Juan Orlando va a regresar, y no lo creo, pero también los niños creen en Santa Claus, ¿verdad?

¿Sobre los argumentos de la defensa de que se trata de un acto de venganza de narcotraficantes contra JOH, ¿qué opina Mike?

No, no es (acto de venganza). Están utilizando ese argumento, pero en realidad es un argumento sin mérito. Mira, he escuchado a muchos que dicen ‘estos son narcotraficantes, son delincuentes’, algunos sí son, no todos, hay algunos que no tienen antecedentes, pero nunca vas a tener a un sacerdote que te va a dar información de una organización del crimen organizado. Necesitas miembros de esa red de narcotraficantes para que te digan quiénes son los miembros, qué drogas trafican, las rutas que utilizan, todo eso. Y también no tomamos en cuenta la palabra de estos narcotraficantes, tratamos de verificar si lo que están diciendo es verdadero.

¿O sea que habría pruebas más pesadas que los testimonios de estas personas?

Sí, hay muchos otros que no tienen antecedentes y hay bastantes pruebas. Si combinas todos eso te da una indicación muy fuerte de corrupción y de narcotráfico.

Ahora hablemos del jurado, Mike, ¿cómo los eligen?

Sí, el jurado va a ser seleccionado en esta manera: la corte va a solicitar como 50 personas de las listas de gente que está registrada para votar en Nuevo York, y los traen a una sala muy grande. Y entonces la defensa y los fiscales tienen el derecho de hacer preguntas. Y si ellos piensan que, por ejemplo, alguno que es policía, que posiblemente no va a ser imparcial o algo, ya tú sabes cómo piensan, entonces también los fiscales hacen preguntas hasta que van seleccionando 12 personas y dos para reemplazar a uno o dos que se enferman o que tienen una emergencia familiar y ellos pueden entrar porque van a estar presentes durante todo el juicio.

¿Qué papel desempeñan las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos en la investigación y procesamiento de casos de narcotráfico transnacional como este?

Bueno, nosotros tenemos leyes muy adecuadas para combatir el narcotráfico, tenemos tratados de extradición con aproximadamente como 80 o más países alrededor del mundo, incluyendo Honduras. El sistema jurídico también es muy eficaz. Por ejemplo, del lado federal nosotros tenemos éxito en aproximadamente 95 a 98 por ciento de los juicios.

Los fiscales federales en Nueva York son los mejores que existen en los Estados Unidos. solo que las leyes son fuertes. El mandatario está acusado por ser una empresa criminal continua, lo que se llama Continuing Criminal Enterprise, aquí en los Estados Unidos, eso quiere decir que la persona acusada tiene que ser un líder, alguien que maneja cinco o más personas y que tiene bastantes ganancias de una actividad criminal.

Solo si es convicto, Juan Orlando, sobre esa ley, entonces lo mínimo que le pueden dar es 20 años o una cadena perpetua. El juez Castel. Es el que llevó a cabo el juicio de Tony Hernández, entonces él conoce perfectamente bien el caso y sabe que Juan Orlando fue el líder de toda esta conspiración, siendo presidente de la República de Honduras.

Dada su experiencia, ¿consideras que es probable que altos funcionarios gubernamentales, como Juan Orlando Hernández, estén involucrados en actividades de narcotráfico sin su conocimiento?

No, él tuvo conocimiento y obviamente usaba a su hermano para hacer muchas de esas actividades, pero él sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo Tony Hernández. Hay mucha gente que va a declarar que tuvieron conversaciones con Juan Orlando, que le estaban dando dinero. Va a ser muy, muy difícil, que se escape, mi opinión. Yo estoy 100% seguro que lo van a condenar. Obviamente es inocente hasta que lo hayan culpable, pero en mi conocimiento de estos juicios, conociendo los fiscales federales, conociendo el sistema jurídico, conociendo todo lo que va a enfrentar la defensa de Juan Orlando, yo estoy seguro que lo van a condenar.

Hablando de los fiscales, ¿cuáles son los desafíos que podrían enfrentar en este caso, en términos de pruebas o testigos?

Bueno, ellos ya tienen sus pruebas. No sé qué va a presentar la defensa, ellos siempre han hablado de, por ejemplo, de testigos de carácter. Pero esos no tienen mucho peso sobre los jurados porque ellos vienen y dicen, ah, pues yo conocí al exmandatario, era buena persona, yo iba a cenar con él, a tomar unas copas y luego los fiscales le van a preguntar, ¿y usted tiene conocimiento de toda esta evidencia? ¿tiene conocimiento de estas libretas? ¿de esto y esto? No, no y no (van a responder). Entonces, muchas gracias por venir. (les dirán).

¿Qué impacto cree que tendría un veredicto de culpabilidad contra Juan Orlando Hernández en la política interna y externa de Honduras?

Bueno, yo no creo que va a tener mucho impacto. Pero yo creo que va a haber más acusaciones formales porque lo que manejaba Juan Orlando, así como presidente, era una conspiración muy amplia. Bueno, convirtió a Honduras a un narcoestado. Entonces había gente, empresarios que lavaban activos de él, había miembros de las fuerzas de seguridad que protegían a Juan Orlando y a su hermano. Cargamentos procedentes de Colombia, de Venezuela. Habían políticos que estaban vinculados con él.

¿Cuáles son las lecciones que otros países pueden aprender de este caso en términos de fortalecer sus instituciones y combatir el narcotráfico?

Yo creo que es muy importante que, por ejemplo, que vayan reformando si es necesario, no digo que todos los países necesitan hacer eso, pero reformar el sistema de justicia. A parte de eso, mandar un mensaje fuerte que si estás involucrado en narcotráfico, entonces, tarde o temprano te va a llegar la justicia.

Finalmente, ¿qué mensaje enviaría a la población hondureña respecto a la importancia de este caso y su impacto en la región?

Estados Unidos saben que Honduras es un país de gente decente, gente que lucha diariamente para el bienestar de su familia. El mensaje para la ciudadanía de Honduras, que tiene mucha historia, mucha cultura, es que no se dejen llevar por políticos corruptos. Hay que proteger la democracia, hay que proteger el imperio de la ley y seguir luchando así como guerreros para su país.