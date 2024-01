Hay 47 presos con los que JOH no puede cruzarse en la cárcel

A dos semanas de la fecha prevista para iniciar el juicio en Nueva York, Ana García mantiene las esperanzas de que su esposo Juan Orlando Hernández será exculpado y regresará a Honduras. En su mente no hay espacio para pensar en un futuro sin él. Ella asegura que la acusación es parte de una conspiración de los capos de la droga que Estados Unidos extraditó de Honduras durante el gobierno de Hernández. Además, dice que su esposo no tiene cuentas en bancos extranjeros. La ex primera dama le explicó a Diario LA PRESA que todos los bienes están asegurados (en manos de autoridades), incluida la residencia donde vive con sus hijos en Tegucigalpa, lo cual es un obstáculo para obtener dinero efectivo y pagar un abogado adicional. Desde que extraditaron al expresidente, usted siempre ha dicho que “Juan Orlando volverá”. Cuando faltan pocos días para el juicio, ¿sigue manteniendo esa fe? Así es. Estamos más que convencidos, como familia, primero que nada, porque tenemos nuestra fe puesta en Dios, también porque conocemos a Juan Orlando, sus acciones como presidente, sabemos que él en ningún momento estuvo vinculado a grupos del crimen organizado, que esto será demostrado durante el juicio, se trata de una venganza de los mismos narcotraficantes aliados con sectores oscuros de diferentes organizaciones e instancias de dentro y fuera del país. ¿Cuáles cree usted y el abogado defensor que son las causas para que la Fiscalía haya presentado material fuera de tiempo? Pues no sé, ellos no dan ninguna explicación. Yo lo que pude ver es lo que el juez determinó como algo que está escrito dentro del proceso de la parte que es pública del proceso, que uno puede ver la orden que dio el juez y luego donde ellos también dijeron que sabían que esa orden estaba, y la entrega que el abogado nos comentó que tardíamente se estaba entregando esta información. Entonces, eso genera una desventaja para la defensa.

¿Consideran también que es una desventaja que el juicio contra el expresidente sea realizado con dos personas imputadas más? Es una situación contra la cual la defensa en su momento presentó una solicitud para que se separaran como originalmente estaban. El juez no ha contestado y eso se ha presentando desde marzo de 2023. Hay otro tema que es importante resaltar, en un caso normal en Estados Unidos, el acusado, una vez que es llevado ante la justicia, ya lo dije, tiene 70 días para iniciar el proceso, pero también al acusado se le tiene que dar la posibilidad de revisar la información en la que la Fiscalía sustenta sus acusaciones, en el caso de Juan Orlando, la misma Fiscalía hizo una petición que fue aprobada por el juez al inicio de este proceso, donde decía que toda esta información relacionada con la regla 3500 o la regla 16, que es también información de carácter general que se le entrega a la defensa, tenía que mantenerse en secretividad. ¿Qué significa eso? Que Juan Orlando no tenía acceso a revisar esa información, sino que únicamente en presencia del abogado o en presencia del paralegal, de cualquiera de los dos, pero él, por sí mismo, no tiene esa posibilidad. Donde él está no tienen equipo de computadoras para poderla revisar, se le ha pedido que se autorice una entrega de una computadora que la familia le proveyó. Además, y sumado a eso, también, Juan Orlando tiene 47 órdenes de separación. ¿Qué significa? Hay 47 personas con las que Juan Orlando no se puede cruzar en su movilidad dentro de esa prisión y si hay una persona que ese día está recibiendo una visita en el área legal, aunque el abogado llegue, no puede atenderlo, no puede llegar Juan Orlando porque no pueden cruzarse. Esa es una orden de separación.

¿Esas 47 órdenes de separación de qué personas son, o sea, son de Honduras o de otros países? No tengo claridad quiénes son, pero obviamente hay personas que están ligadas al crimen organizado que pudieran tener interés en dañar... Entonces, no pueden tener contacto. Eso hace que la situación sea más compleja porque si hay alguien que está ahí, en la sala donde se reciben a los abogados, entonces, Juan Orlando no puede bajar. ¿Cómo se siente, cuál es la situación emocional, física de él? Emocionalmente, obviamente, este es un momento muy difícil para todos nosotros como familia, pero nos mantenemos apegados a Dios, con fe, con mucha esperanza y en medio de las dificultades Juan Orlando es un hombre valiente, es un líder, es un hombre que tiene una personalidad que le ayuda a sobrellevar estas difíciles circunstancias y que, es más, muchas veces nos da ánimos a nosotros como familia, no quiero decir que sea una situación fácil, al contrario, es una situación sumamente difícil, pero dentro de toda la dificultad siempre nos tomamos de la mano de Dios para seguir día a día, un día a la vez, avanzando. Hasta el momento en que se dé este juicio y que con la mano de Dios sé que vamos a salir bien.

¿Físicamente, de salud, cómo está, ha perdido peso, está enfermo, o está en condiciones...? Físicamente, yo personalmente no lo he podido ver desde el día que se lo llevaron de acá (21 de abril 2022), solo podemos hablar por teléfono, pero hay amigos que lo han visitado y me han dicho que se mantiene bien, él es disciplinado en cuanto a tener un espacio dentro de las limitaciones, por supuesto, de hacer un ejercicio físico... Él está físicamente bien, no es cierto que esté demacrado, no es cierto que está enfermo. Él siempre se mantiene y sobre todo con mucho optimismo y trabajando dentro de los espacios que puede trabajar, dando lo más para garantizar que su defensa sea la mejor.

¿Cómo es la celda donde él está, según él le ha contado, las amistades que lo han visitado? ¿Qué puede utilizar? Obviamente yo no conozco el lugar, no he estado nunca, ni siquiera como visita, pero entiendo yo que donde él está hay una computadora donde él puede recibir y enviar correos, pero eso es muy diferente a una computadora que tenga la capacidad de poder procesar la información o que tenga los videos. Ya ese equipo, entiendo yo, es bastante viejo, muy elemental, para escribir correos. Sí, nos podemos contactar por correo electrónico, por teléfono y cuando la gente lo visita pues él baja a una zona donde él puede recibir las visitas siempre con todas las restricciones y, como le decía yo, con todas las separaciones que ya le mencioné. ¿La situación actual de los bienes incautados, cuál es? Bueno, cuando estábamos en el proceso, aún no había sido extraditado Juan Orlando, algo que realmente marcará la historia del país por la forma injusta en que se hizo y yo sé que la historia nos va a demostrar todas las situaciones que se dieron con relación a esto, pero aún antes de que él se fuera se sometió a un proceso de un juicio de incautación de bienes, de privación de dominio, y se hizo pues la privación de nuestros bienes. Esto pues ha limitado la posibilidad nuestra como familia de acceder a los recursos que teníamos, por ejemplo, tengo esta casa, la voy a vender, eso no es posible al estar en un proceso como este y eso complica el aspecto financiero porque todos los bienes que teníamos, los que Juan Orlando había recibido como herencia de sus padres, los que habíamos trabajado. Yo digo siempre que quien no conocía en Gracias, Lempira, por ejemplo, el Hotel Posada de Don Juan, es un hotel que tiene 25 años de funcionar y que es una propiedad que ha estado en la familia Hernández desde hace por lo menos 70 años, quién no lo sabe y, sin embargo, fue incautado, todo lo que teníamos fue tomado, está en este proceso, tenemos que enfrentar este proceso para poder demostrar que todos son bienes de procedencia legítima y confiando que los vamos a recuperar, pero mientras tanto y mientras está este proceso hemos visto la dificultad económica para poder... En este caso, dado a que a última hora viene un volumen adicional de información, necesitamos fortalecer el equipo para que tenga en el poco tiempo la capacidad para revisar todo esto.

Por la incapacidad para poder hipotecar un bien y obtener recursos ustedes han recurrido a las plataformas digitales, pero hay personas en las redes sociales que los critican, que dicen que ustedes tienen dinero. ¿Qué les dice usted a esas personas? Yo lo que puedo decirles, lo que les he dicho muchas veces a los hondureños: mi familia, Juan Orlando, todos nosotros hemos sido constantemente víctimas de una campaña de odio y de desinformación. Yo recuerdo que hubo una institución aquí en el país que aún siendo Juan Orlando presidente lanzó una campaña que hablaba de los supuestos bienes que nosotros teníamos y mencionaba cosas fuera de proporción, bueno, desinformando realmente, cuando se hizo la incautación, eso es público, ahí están los documentos, ahí está todo, todo, todo, en las redes sociales, y ahí está todo lo que nosotros teníamos, nada que ver con los que ellos mencionaban que teníamos. Si usted no está, el que critica pues que siga criticando, sabemos que hay gente que vive de eso; de hecho, literalmente hay gente que vive de eso, hay gente que gana dinero hablando mal de Juan Orlando, hay gente que le pagan por hablar mal de Juan Orlando, hay en redes sociales y en medios de comunicación que cada vez que ponen el nombre de Juan Orlando suben de rating y suben en lo que están monetizando y eso se convirtió en una estrategia de muchos de hacerlo de esa manera: hay personas que son pagadas para hablar mal de nosotros, son parte de las campañas de desinformación, ya uno más o menos sabe: ah, esto viene de acá, esto lo movieron para acá. En esa desinformación han tocado siempre el tema de nuestras finanzas. Yo estoy hoy aquí y si pido el apoyo es porque lo necesito, porque si no, obviamente, no lo haría, no es fácil pedir y lo hago porque lo necesito, y no me da pena hacerlo, no me da pena pedirlo, tampoco, porque yo sé que hoy por mí, mañana por ti. Así es la vida. Lo necesitamos, necesitamos ese apoyo para poder contratar a ese abogado adicional para garantizarle a Juan Orlando la mejor defensa y que toda esta injusticia que nos ha tocado enfrentar, todas estas mentiras que se han dicho sobre nuestra familia, sobre Juan Orlando, que lo han tratado de la peor manera, desde el momento que lo sacaron de mi casa con un odio, con un escarnio, una exhibición jamás vista en la historia del país, con un libreto destinado a atemorizar y aterrorizar a la gente; bueno, todos lo que lo vieron conocen lo que pasó, tanto el día que se lo llevaron de aquí, como el día que lo sacaron del país. Entonces ha sido muy difícil, si hoy estamos pidiendo el apoyo es porque realmente lo necesitamos. ¿No teme usted que durante el desarrollo del juicio presenten pruebas o el testimonio de alguien que indique que el expresidente tiene cuentas en algún banco en el extranjero? No, no temo a eso porque estoy segura quién soy y estoy segura quién es mi esposo. ¿Y Juan Orlando Hernández qué libro sagrado lee donde él está, en la cárcel? Él tiene acceso a leer y por supuesto tiene su Biblia, desde el primer día, fue quizás el primer libro que pudimos enviarle y luego cada cierto tiempo le hemos estado enviando, mis hijas, particularmente una de ellas se encarga de enviarle lectura que él nos va pidiendo, o libros para que pueda entretenerse un poco, forjarse, formarse, pero la Biblia está ahí acampándolo todos los días. ¿Actualmente cómo está conformado el equipo de la defensa? Está el abogado Raymond Colon y está también la abogada Sabrina Shroff. La abogada Sabrina es la que está manejando la parte de lo que tiene que ver con la información clasificada, y el abogado Colon está en la parte del liderazgo del equipo, también hay un equipo de personas, la paralegal, que es personal de apoyo a los abogados para asistirles en sus funciones.