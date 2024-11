$!Entre el lodo y abandono sufren en aldeas de Tocoa

“Cuando me desperté ya caminaba en el agua y me salvé porque una hermana de la iglesia me llevó para una terraza”, expresa mientras suspira... y queda en silencio. Las lluvias generadas por la tormenta tropical Sara no tuvieron piedad en esta región, hasta donde llegó un equipo de LA PRENSA Premium.

Tras una corta pausa, doña Mariana camina sobre el lodo tratando de rescatar las sábanas con las que se abrigada. Todavía tiene la esperanza de volver a usarlas, así que planea lavarlas después. Ella está empeñada en rescatar lo poco que quedó de sus pertenencias y con la ayuda de vecinos ha logrado lavar un pequeño congelador, donde helaba los refrescos que vende en un modesto puesto.

“Yo vendo cositas así, frescos y churros, con eso sobrevivo, pero ahora ya no me quiero quedar, mi hija que vive en Belice me dice que me vaya con ella, y creo que me iré”, dice decepcionada al equipo periodístico, mientras el cansancio se refleja en su rostro.

La aldea La Prieta es una de las comunidades más afectadas de Tocoa, Colón. Pero este triste episodio se repite a lo largo de los poblados ubicados a los márgenes de la carretera CA-13, entre Sabá y Tocoa: Achiote, Nueva Esperanza Luzon, Palmeras, Orica, Palos de Agua, Lerida, Cauca, Chiripa, La Bolsa, Las Vegas, Gaupinol y La Concepción, por mencionar algunas.