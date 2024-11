Santa Rosa de Aguán, la zona cero de Sara que sigue bajo el agua

Santa Rosa de Aguán, que fue desolado por el huracán Mitch en 1998 con un saldo de 42 muertos, se ha declarado en estado de emergencia y el alcalde Heber Flores lanzó un SOS.

“Un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que nos ayuden. Necesitamos víveres, ropa, colchas hay comunidades en un 100% inundadas, no hay gasolina, no hay energía, no hay internet, es un caos total. Tenemos familias que lo han perdido todo”.