$!Hondureños en Florida: “Nos vamos a quedar a la mano de Dios”

El mayor temor de los hondureños migrantes sin documentos son las redadas. “Yo vine a este país a trabajar, tal vez algún día regrese a Honduras, pero no quiero que me vaya a sacar la Policía de mi trabajo y me deporte”, expresó uno de los hondureños que prefirió no dar su nombre, pues explicó que tiene mucho miedo a la nueva norma.

Como Gloria Hernández, quien es madre de dos niños menores y ya se sentía establecida en Florida. “Yo tengo familia legal en Florida, pero en otro estado no tengo quien me eche una mano”.

“Ahora me siento tan insegura como me sentía en Honduras, no tendremos tranquilidad a lo que se nos viene, he estado quince años en este país y ya he logrado sacar adelante mis dos hijos, que aquí nacieron, pero mi esposo y yo estamos aún sin documentos, esperando la aprobación de un nuevo TPS”, externó.

Gloria trabaja en Miami limpiando casas y su esposo es mecánico, ambos decidieron quedarse porque dicen no tener problemas con la ley y cumplen con sus obligaciones en Estados Unidos, país que les dio la oportunidad de darles una mejor vida a sus hijos, pero que ahora se les muestra extraño.